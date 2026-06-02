В Харькове прозвучали удары баллистики и дронов: среди пострадавших — 11-летний ребенок

Российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Харькову , применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов , сначала было зафиксировано попадание вражеского дрона по промышленной зоне Основянского района. Впоследствии стало известно о еще одном ударе в Слободском районе.

В результате обстрела Основянского района возник пожар. Также зафиксировано попадание вблизи частного дома – повреждены жилье, автомобиль и офисное здание. Есть пострадавшие, однако их количество и состояние к моменту публикации уточняли.

Кроме того, враг атаковал город баллистическими ракетами. По уточненной информации, оба удара пришлись на Киевский район Харькова.

Также российский дрон типа "Шахед" попал в Немышлянском районе. В результате атаки загорелось офисное здание.

Больше всего пострадал Слободской район. Там, по данным мэра, ранения получили шесть человек, среди которых 11-летняя девочка.

