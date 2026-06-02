ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

В Харькове прозвучали удары баллистики и дронов: среди пострадавших — 11-летний ребенок

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков баллистическими ракетами и ударными дронами. Известно, по меньшей мере, о шести пострадавших в Слободском районе, среди которых 11-летняя девочка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

Российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Харькову , применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов , сначала было зафиксировано попадание вражеского дрона по промышленной зоне Основянского района. Впоследствии стало известно о еще одном ударе в Слободском районе.

В результате обстрела Основянского района возник пожар. Также зафиксировано попадание вблизи частного дома – повреждены жилье, автомобиль и офисное здание. Есть пострадавшие, однако их количество и состояние к моменту публикации уточняли.

Кроме того, враг атаковал город баллистическими ракетами. По уточненной информации, оба удара пришлись на Киевский район Харькова.

Также российский дрон типа "Шахед" попал в Немышлянском районе. В результате атаки загорелось офисное здание.

Больше всего пострадал Слободской район. Там, по данным мэра, ранения получили шесть человек, среди которых 11-летняя девочка.

Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie