В Харькове прозвучали удары баллистики и дронов: среди пострадавших — 11-летний ребенок
В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков баллистическими ракетами и ударными дронами. Известно, по меньшей мере, о шести пострадавших в Слободском районе, среди которых 11-летняя девочка.
Российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Харькову, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.
Как сообщил городской голова Игорь Терехов , сначала было зафиксировано попадание вражеского дрона по промышленной зоне Основянского района. Впоследствии стало известно о еще одном ударе в Слободском районе.
В результате обстрела Основянского района возник пожар. Также зафиксировано попадание вблизи частного дома – повреждены жилье, автомобиль и офисное здание. Есть пострадавшие, однако их количество и состояние к моменту публикации уточняли.
Кроме того, враг атаковал город баллистическими ракетами. По уточненной информации, оба удара пришлись на Киевский район Харькова.
Также российский дрон типа "Шахед" попал в Немышлянском районе. В результате атаки загорелось офисное здание.
Больше всего пострадал Слободской район. Там, по данным мэра, ранения получили шесть человек, среди которых 11-летняя девочка.
