Россияне просачиваются в Константиновку: военный обозреватель оценил ситуацию вокруг города

Константиновка / © Associated Press

В районе Константиновки Донецкой области продолжаются тяжелые бои, а город остается одним из самых горячих участков фронта. В то же время, украинские подразделения проводят мероприятия, направленные на улучшение ситуации на направлении.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, после обострения обстановки в середине мая в конце месяца началась работа по устранению ряда проблем на местах. В частности, идет уточнение реальной линии контроля и проверка позиций, которые раньше могли ошибочно обозначаться как удерживаемые Силами обороны.

«Первое, что нужно было сделать – это разобраться на месте, какие позиции мы контролируем, а какие не контролируем. Это сейчас в процессе», - отметил Мирошников.

Также, по его словам, украинские военные начали более активно использовать преимущество в беспилотниках, совершенствуя тактику их применения и техническое обеспечение. После этого количество проникновений российских штурмовых групп в город несколько уменьшилось.

В то же время, обозреватель подчеркнул, что полностью изолировать Константиновку от попыток врага проникать в город вряд ли удастся. Причиной является близость пригородов, где российские войска могут накапливать силы для новых атак.

По мнению Мирошникова, бои за Константиновку продлятся еще долгое время. Он также отметил, что сейчас у Украины нет возможностей кардинально изменить ход боевых действий на этом направлении и отбросить российские войска далеко от города.

Обозреватель напомнил, что ключевым моментом для всего участка фронта стали события в прошлом году, когда украинским силам удалось остановить стремительное продвижение российских войск в направлении Доброполья и Барвенкового, а также значительно сократить глубину вражеского прорыва.

По его оценке, если бы этого не произошло, сейчас речь могла бы идти уже не о боях за Константиновку, а об обороне Славянска, Изюма и Барвенкового.

им важна Константиновка

Захватить Константиновку для России важно не только политически и не только потому, что это «ворота» в следующие города «пояса крепостей» — в случае ее захвата эти «ворота» могут ускорить продвижение и значительно усложнить положение украинских сил на других участках.

«Дорога к Временному Яру открыта только для военных и местных. Тамошние большие карьеры, на мой взгляд, смогут немного задержать врага между Константиновкой и Временным Яром», — сказал депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

Связь между этими двумя городами Донбасса важна. Ведь в случае оккупации Временного Яра это откроет врагу путь для продолжения наступательных действий, в частности, на Константиновку.

Несмотря на усложнение ситуации вокруг и в самом городе, аналитики не считают, что битва за Константиновку станет главной в 2026 году.

В свою очередь Константиновка остается для агрессора одной из потенциальных целей, в частности из-за своего железнодорожного хаба , отметил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

«Там есть железная дорога и россиянам очень важно это в плане логистики. Они активно используют железную дорогу. Любой армии лучше использовать железную дорогу, чем автотранспорт и т.д. Потому что ею можно сразу многое перевезти. И даже если она будет частично разрушена, быстро отремонтируется», — пояснил Гетьман.

