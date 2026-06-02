Росіяни просочуються до Костянтинівки: військовий оглядач оцінив ситуацію навколо міста

Костянтинівка / © Associated Press

Реклама

У районі Костянтинівки на Донеччині тривають важкі бої, а місто залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Водночас українські підрозділи проводять заходи, спрямовані на покращення ситуації на напрямку.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, після загострення обстановки в середині травня наприкінці місяця розпочалася робота з виправлення низки проблем на місцях. Зокрема, триває уточнення реальної лінії контролю та перевірка позицій, які раніше могли помилково позначатися як утримувані Силами оборони.

Реклама

«Перше, що потрібно було зробити — це розібратися на місці, які позиції ми контролюємо, а які не контролюємо. Це зараз у процесі», — зазначив Мирошников.

Також, за його словами, українські військові почали активніше використовувати перевагу в безпілотниках, удосконалюючи тактику їх застосування та технічне забезпечення. Після цього кількість проникнень російських штурмових груп до міста дещо зменшилася.

Водночас оглядач наголосив, що повністю ізолювати Костянтинівку від спроб ворога проникати до міста навряд чи вдасться. Причиною є близькість передмість, де російські війська можуть накопичувати сили для нових атак.

На думку Мирошникова, бої за Костянтинівку триватимуть ще довгий час. Він також зазначив, що наразі Україна не має можливостей кардинально змінити перебіг бойових дій на цьому напрямку та відкинути російські війська далеко від міста.

Реклама

Оглядач нагадав, що ключовим моментом для всієї ділянки фронту стали події минулого року, коли українським силам вдалося зупинити стрімке просування російських військ у напрямку Добропілля та Барвінкового, а також суттєво скоротити глибину ворожого прориву.

За його оцінкою, якби цього не сталося, нині мова могла б іти вже не про бої за Костянтинівку, а про оборону Слов’янська, Ізюма та Барвінкового.

им важлива Костянтинівка

Захопити Костянтинівку для Росії важливо не лише політично і не лише тому, що це «ворота» до наступних міст «поясу фортець» — в разі її захоплення ці «ворота» можуть пришвидшити просування і значно ускладнити становище українських сил на інших ділянках.

«Дорога до Часового Яру відкрита тільки для військових і місцевих. Тамтешні великі кар’єри, на мою думку, зможуть трохи затримати ворога між Костянтинівкою і Часовим Яром», — сказав депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

Реклама

Зв’язок між цими двома містами Донеччини важливий. Адже у разі окупації Часового Яру це відкриє ворогу шлях для продовження наступальних дій зокрема на Костянтинівку.

Попри ускладнення ситуації довкола і в самому місті, аналітики не вважають, що битва за Костянтинівку стане головною 2026 року.

Своєю чергою Костянтинівка залишається для агресора однією з потенційних цілей, зокрема через свій залізничний хаб, зазначив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

«Там є залізниця і росіянам дуже важливо це у плані логістики. Вони активно використовують залізницю. Будь-якій армії краще використовувати залізницю, ніж автотранспорт тощо. Бо нею можна одразу багато чого перевезти. І навіть якщо вона буде частково зруйнована, то швидко відремонтується», — пояснив Гетьман.

Реклама

Новини партнерів