Росія атакує Україну ударними БпЛА: названо напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 2 червня 2026 року атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
Кілька груп БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Чернігів та Київщину.
БпЛА на сході Сумщини - курсом на Білопілля, Буринь.
БпЛА на сході, півдні та в центрі Харківщини - курсом на Харків, Балаклію, Барвінкове, Лозову.
Група БпЛА із Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.
БпЛА на півночі Миколаївщини - курсом на Південноукраїнськ, Первомайськ.
Нова група БпЛА з Брянської обл., рф - на Чернігівщину.
Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., рф - на Харківщину та Сумщину.
Нова група БпЛА з Луганщини - на схід Харківщини.
Нова група БпЛА з Херсонщини - на Дніпропетровщину.
Кілька груп БпЛА на півночі Київщини, повз Чорнобиль, зону відчуження - курсом на захід.
Груп БпЛА на півночі Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю - курсом на Київщину.
Кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Сумщини - курсом на Суми, Шостку, Ромни.
Кілька груп БпЛА на півдні, півночі, в центрі Харківщини - курсом на Харків, Краснокутськ, Балаклію, Лозову, Сахновщину.
Група БпЛА на сході Полтавщини - курсом на Полтаву, Диканьку, Миргород.
Група БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
