Укрaїнa
302
Росія атакує Україну ударними БпЛА: названо напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Олена Кузьмич
Карта повітряних тривог

Карта повітряних тривог / © із соцмереж

Україну в ніч проти 2 червня 2026 року атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

  • Кілька груп БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Чернігів та Київщину.

  • БпЛА на сході Сумщини - курсом на Білопілля, Буринь.

  • БпЛА на сході, півдні та в центрі Харківщини - курсом на Харків, Балаклію, Барвінкове, Лозову.

  • Група БпЛА із Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг.

  • БпЛА на півночі Миколаївщини - курсом на Південноукраїнськ, Первомайськ.

  • Нова група БпЛА з Брянської обл., рф - на Чернігівщину.

  • Нова група БпЛА з Бєлгородської обл., рф - на Харківщину та Сумщину.

  • Нова група БпЛА з Луганщини - на схід Харківщини.

  • Нова група БпЛА з Херсонщини - на Дніпропетровщину.

  • Кілька груп БпЛА на півночі Київщини, повз Чорнобиль, зону відчуження - курсом на захід.

  • Груп БпЛА на півночі Чернігівщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю - курсом на Київщину.

  • Кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Сумщини - курсом на Суми, Шостку, Ромни.

  • Кілька груп БпЛА на півдні, півночі, в центрі Харківщини - курсом на Харків, Краснокутськ, Балаклію, Лозову, Сахновщину.

  • Група БпЛА на сході Полтавщини - курсом на Полтаву, Диканьку, Миргород.

  • Група БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

