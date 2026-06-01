Трамп особисто просив Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні — SCMP

Трамп особисто звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. ЗМІ розкрили кулуари саміту в Пекіні.

© Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна допомогти припинити війну в Україні, прагнучи використати вплив Пекіна на Москву

Про це пише South China Morning Post з посиланням на власні джерела.

За словами людей, знайомих з обговореннями на минулому саміті в Пекіні, Трамп повідомив Сі, що переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут. Тому американський президент просив, аби Сі Цзіньпін повернув Путіна за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Цей дзвінок відображав явну потребу Вашингтона залучити Пекін до своїх зусиль щодо припинення війни — конфлікту, який Трамп зробив центральним елементом свого зовнішньополітичного порядку денного після повернення до Білого дому минулого року.

У статті нагадали, що переговорний процес між Україною та Росією фактично зупинився після прямих контактів у Стамбулі у липні 2025 року.

Нагадаємо, 14 травня Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї. У КНР президента США супроводжували члени його команди з нацбезпеки та економіки.

Раніше ми писали, що зустріч Трампа і глави КНР почалася з незручного моменту.

Раніше Кирило Буданов натякнув на можливе завершення війни.

