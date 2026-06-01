На Гетманцева подали до суду через публічні заяви: у чому суть справи

Данило Гетманцев

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав позов до суду проти народного депутата, голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева через публічні заяви, які, на його думку, порушують честь і гідність.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм, який представлятиме інтереси Борнякова у справі.

За словами Найєма, підставою для позову стали заяви Гетманцева у Telegram-каналі. У них нардеп, як стверджує адвокат, поширив твердження про нібито причетність Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

Адвокат наголосив, що йдеться не про політичну критику чи оціночні судження, а саме про твердження щодо фактів, які мають бути доведені.

«Те, що поширив народний депутат — не оцінка, не критика, не думка. Це твердження про факти. А факт або правда, або брехня — третього немає», — заявив Найєм.

Він зазначив, що українське законодавство та практика Європейського суду з прав людини розмежовують свободу слова і відповідальність за поширення недостовірної інформації. Зокрема, адвокат згадав справу Lingens v. Austria, у якій ЄСПЛ вказав, що існування фактів можна довести, тоді як правдивість оціночних суджень доведенню не підлягає.

За словами Найєма, Гетманцев має довести свої твердження вже в суді.

«Свої твердження про факти народний депутат доводитиме в суді. Доказів немає, і я цілком впевнений, що його твердження — неправда. І за неправду доведеться відповісти», — зазначив адвокат.

Він додав, що кожен має право на критику, власну думку та публічну дискусію, однак ніхто не має права поширювати неправдиві твердження про конкретну особу, особливо якщо йдеться про звинувачення у злочинах, корупції чи інших протиправних діях.

