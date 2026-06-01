У НАТО попередили про небезпечний план Путіна в Арктиці: що замислили в Кремлі

Володимир Путін

Росія хоче захопити головні морські шляхи в Арктиці. Через це НАТО не зможе стежити за російськими підводними човнами, а Кремль матиме змогу тримати під прицілом ядерних гіперзвукових ракет європейські країни, зокрема Британію.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік у коментарі виданню The Times.

За інформацією очільника норвезького оборонного відомства, Москва вже зосередила більшу частину свого ядерного арсеналу в Північному Льодовитому океані та активно розширює Північний флот. Крім того, російські підводні човни фіксують усе ближче до територіальних вод країн НАТО.

Головним осередком можливого протистояння є стратегічна протока між материковою Норвегією та архіпелагом Шпіцберген. Якщо Росія заблокує цю ділянку, вона створить «бастіонну оборону» для власного флоту і відкриє своїм кораблям безперешкодний вихід до Атлантичного океану.

«Якщо російські війська зможуть контролювати північну протоку, радіус дії їхньої гіперзвукової зброї охопить Лондон, Норвегію та Данію», — заявив Торе Сандвік.

Найбільшу небезпеку наразі становлять російські гіперзвукові крилаті ракети «Циркон», здатні нести ядерні боєголовки, а також підводні безпілотники-невидимки «Посейдон» із ядерною силовою установкою, над якими РФ продовжує роботу.

Повідомляється, що оборонна тактика НАТО на морі базується на перекритті вузьких проходів для російського флоту. Зараз Альянс повністю контролює два з трьох ключових шляхів: протоку Босфор на виході з Чорного моря та данські протоки в Балтійському морі. Через це північний маршрут залишається найкритичнішою зоною потенційного конфлікту.

