Росія може готувати удар по найболючішому місцю Європи: деталі тривожного прогнозу

Володимир Путін / © Associated Press

Європейські органи безпеки мають серйозні побоювання щодо підготовки Росії до масштабних гібридних і фізичних атак на енергетичну інфраструктуру регіону. Найбільша загроза фіксується на північно-східному кордоні НАТО поблизу країн Балтії.

Про це у своєму аналітичному матеріалі для видання OilPrice.com повідомив експерт Саймон Воткінс.

Позиція Росії щодо Європи

За його словами, Росія тривалий час перебуває у конфронтації із західними країнами, і зараз цей процес переходить у критичну стадію. Фактична війна Росії проти Заходу триває ще з лютого 2007 року. Тоді Володимир Путін виступив проти розширення НАТО на Схід, після чого Естонія зазнала масштабної кібератаки.

«Потім у нас був початок сухопутного опору, війна Росії проти Грузії у 2008 році, де ми нічого не зробили, щоб відмовити його від подальших дій на Захід, потім перше вторгнення в Україну та анексія Криму у 2014 році, де ми знову майже нічого не зробили, а потім друге вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз ми перебуваємо у завершальній фазі, в якій ми займаємо позицію, а Росія перевіряє нашу рішучість», — заявив співрозмовник видання.

Напрямки потенційних ударів

За оцінками безпекових структур ЄС, під загрозою опинилися газопроводи, електричні кабелі, морські комунікації та цифрові системи управління. Росія вже відпрацювала ці інструменти під час війни в Україні та готова застосувати їх проти Європи.

Експерт зазначив, що наразі очікуються як гібридні удари, аналогічні до подій минулих років, так і прямі фізичні атаки, кількість яких останнім часом зросла. За його словами, головними цілями можуть стати газова інфраструктура, електричні кабелі, морські комунікації та системи управління.

«Повний спектр цих заходів вже був використаний Росією в Україні, тому вони готові до розгортання, коли Путін забажає — це лише питання того, наскільки далеко він готовий розширити межі, перед тим як подумає, що ми відреагуємо справжньою силою стримування», — пояснило джерело в ЄС.

Інститут досліджень безпеки ЄС та Міністерство оборони Великої Британії раніше фіксували випадки пошкодження підводних кабелів російськими суднами (зокрема, Eagle S та «Сканларк»). Крім того, три російські підводні човни проводили розвідку та картографування газопроводів і електромереж у Північному морі.

«Підводні електромережі та газопроводи в Балтійському та Північному морях також дуже вразливі до аналогічних атак, і ці ж можливості доступні для атак на електромережі, щоб викликати каскадні регіональні відключення електроенергії в тісно пов’язаних європейських електромережах. Все це є частиною триваючої сірої війни Росії із Заходом, яка зараз зосереджена на Європі та має на меті критично підірвати нас, не перетинаючи межу, що запускає статтю 5 та відверту війну між НАТО та Росією», — наголосив співрозмовник видання.

Причини активізації Кремля

Аналітик Саймон Воткінс виділяє кілька головних чинників, які змушують російське керівництво діяти агресивніше саме зараз:

1.Проблеми з мобілізацією в РФ. За даними розвідок у Вашингтоні, Лондоні та Москві, російська армія спроможна компенсувати новими рекрутами лише 70% своїх втрат на фронті. Мережу призову доводиться розширювати на великі міста, що створює внутрішньополітичні ризики для Кремля.

2.Нова фінансова допомога Україні. Погодження пакета допомоги від ЄС на суму 90 мільярдів євро суттєво посилює оборонні можливості України.

3.Економічні збитки Росії від ударів по НПЗ. Через атаки українських безпілотників на енергетичні об’єкти РФ зазнає мільярдних збитків і втрачає доходи від експорту нафти через порти Балтійського моря.

4.Посилення санкцій Євросоюзу. Нові обмеження спрямовані на повну ліквідацію російського «тіньового флоту», перекриття криптовалютних шляхів обходу санкцій та повне припинення імпорту російського газу й нафти.

5.Масштабне переозброєння Європи. Розширення НАТО та різке зростання оборонних бюджетів європейських країн позбавляють Росію шансів на перемогу у відкритому військовому конфлікті.

З огляду на ці фактори, європейські високопосадовці вважають, що енергетична мережа континенту перетворилася на лінію фронту «сірої війни», проте Захід декларує готовність дати відсіч для стримування подальших дій РФ.

