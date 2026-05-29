Дрон РФ влетів у багатоповерхівку в Румунії: в Кремлі прокоментували

У Кремлі відреагували на інцидент із російським дроном, який влетів у багатоповерхівку в Румунії, та натякнули, що «фюрер» все знає.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, «фюрера» Володимира Путіна поінформували. Втім, більше деталей він не надав.

«А як ви думаєте? Приховали?» — зухвало висловися Пєсков, відповідаючи на запитання, чи Путіна проінформували про інцидент з БпЛА.

