Дрон РФ влетів у багатоповерхівку в Румунії: в Кремлі прокоментували
У Кремлі відреагували на інцидент із російським дроном, який влетів у багатоповерхівку в Румунії, та натякнули, що «фюрер» все знає.
Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.
З його слів, «фюрера» Володимира Путіна поінформували. Втім, більше деталей він не надав.
«А як ви думаєте? Приховали?» — зухвало висловися Пєсков, відповідаючи на запитання, чи Путіна проінформували про інцидент з БпЛА.
Новина доповнюється
