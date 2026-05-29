Дрон РФ влетел в многоэтажку в Румынии: в Кремле прокомментировали

В Кремле отреагировали на инцидент с российским дроном, который влетел в многоэтажку в Румынии и намекнули, что «фюрер» все знает.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «фюрера» Владимира Путина проинформировали. Впрочем, больше деталей он не предоставил.

«А как вы думаете? Скрыли?» — дерзко высказался Песков, отвечая на вопрос, проинформировали ли Путина об инциденте с БпЛА.

В то же время красноречивее в своих комментариях была спикер российского МИД Мария Захарова. Беспокойство Европы и НАТО из-за «прилета» дрона в Румынии она цинично назвала «шумихой».

Кроме того, представитель министерства страны-агрессора в своей привычной манере еще и пригрозила Румынии из-за закрытия консульства РФ в Констанце и высылки генконсула Андрея Косилина. Мол, «ответные меры не заставят себя ждать».

Атака дрона на Румынию — детали

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна закрывает консульство РФ, а генеральный консул Российской Федерации в Констанце будет объявлен персоной нон грата.

Напомним, ночью 29 мая дрон РФ влетел в 10-этажное здание в румынском городе Галац. Пострадали по меньшей мере два человека. Оказалось, что беспилотник российский. Военные, хоть и подняли два истребителя для перехвата, но БпЛА не уничтожили.

Страны Европы и НАТО осудили такие действия Российской Федерации. В частности, США сделали предупреждение Москве и отметили, что осуждают вторжение дрона на территорию страны Альянса.

