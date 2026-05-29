"Выйдут с плакатами": Сеть разорвала из-за реакции Румынии на удар РФ по дому и вспомнили 5 статью НАТО

Попадания российского дрона в многоэтажку в Румынии

В ночь на пятницу 29 мая в румынском городе Галац, расположенном вблизи границы с Украиной, ударный дрон попал в жилую многоэтажку. Произошел взрыв и загорелась квартира на 10 этаже. Пока известно о двух пострадавших, жертв нет. Жителей дома полностью эвакуировали, на месте работают спасатели.

Минобороны Румынии подтвердило, что это был российский ударный дрон, залетевший в воздушное пространство страны во время атаки на Украину. Для перехвата цели поднимали два истребителя F-16 и вертолет. Боевая часть дрона полностью сдетонировала, так что угрозы нового взрыва нет.

На это чрезвычайное событие отреагировал МИД Румынии. Ведомство назвало серьезной и безответственной эскалацией со стороны РФ падение российского беспилотника на жилую многоэтажку. В Румынском МИД заявили, что это является серьезным нарушением международного права и воздушного пространства страны, поэтому Румыния будет принимать необходимые дипломатические меры в ответ.

Как отреагировала Сеть

Не остались в стороне и пользователи Сети. Их буквально «разорвало» из-за реакции Румынии на удар РФ по дому, корреспонденты также вспомнили 5 статью НАТО.

Пользователи также вспомнили бывшего беглого президента Виктора Януковича.

А также упомянули 5 статью НАТО.

Напомним, в тот же день в Румынию прилетел еще один дрон. Трехметровый беспилотник без боевой части обнаружили вблизи населенного пункта Бесешть.

