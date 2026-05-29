Удар по "глазам" и "ушам" ФСБ: СБУ уничтожила сверхважный центр радиоэлектронной разведки РФ
Спецназначители «Альфы» СБУ успешно атаковали беспилотниками 16-й центр ФСБ России в Краснодарском крае, корректировавший ракетные удары по Украине.
Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в глубоком тылу врага, поразив стратегически важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ РФ в Краснодарском крае.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что задача, поставленная Президентом Украины Владимиром Зеленским, выполнили специалисты Центра специальных операций «Альфа». Целью украинских беспилотников стал 16-й центр ФСБ РФ, расположенный в Темрютском районе Краснодарского края.
Чем важен этот объект?
Этот пункт управления играл ключевую роль в воздушном терроре против Украины. Оккупанты использовали его для: наведения крылатых ракет и ударных беспилотников по украинским городам и для перехвата сигналов с иностранных космических спутников.
В результате точной атаки дронов СБУ ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ были полностью выведены из строя.
Стратегическое значение операции
В спецслужбе подчеркивают, что ликвидация таких объектов имеет стратегические последствия для всего фронта. Поражение 16-го центра существенно ослабляет способность России контролировать воздушное пространство, координировать работу своих систем ПВО и планировать новые массированные обстрелы.
Кроме того, успешная атака «ослепляет» врага в тылу, что открывает новые операционные возможности для украинских дальнобойных дронов и значительно усложняет россиянам защиту собственных военных объектов.
Напомним, Украина активно наращивает использование дронов, которые могут создать серьезные проблемы российской армии уже этим летом. Одно из ключевых направлений — удары по логистике врага. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, известный как «Флэш». По его словам, даже российские блоггеры уже признают, что у окупантов нарастает серьезная проблема: Украина все чаще добирается до тыловых объектов армии РФ. В ближайшее время таких ударов может стать еще больше.