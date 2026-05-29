Удар по "глазам" и "ушам" ФСБ: СБУ уничтожила сверхважный центр радиоэлектронной разведки РФ

Дым от взрыва / © из соцсетей

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в глубоком тылу врага, поразив стратегически важный объект радиоэлектронной разведки ФСБ РФ в Краснодарском крае.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задача, поставленная Президентом Украины Владимиром Зеленским, выполнили специалисты Центра специальных операций «Альфа». Целью украинских беспилотников стал 16-й центр ФСБ РФ, расположенный в Темрютском районе Краснодарского края.

Чем важен этот объект?

Этот пункт управления играл ключевую роль в воздушном терроре против Украины. Оккупанты использовали его для: наведения крылатых ракет и ударных беспилотников по украинским городам и для перехвата сигналов с иностранных космических спутников.

В результате точной атаки дронов СБУ ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ были полностью выведены из строя.

Стратегическое значение операции

В спецслужбе подчеркивают, что ликвидация таких объектов имеет стратегические последствия для всего фронта. Поражение 16-го центра существенно ослабляет способность России контролировать воздушное пространство, координировать работу своих систем ПВО и планировать новые массированные обстрелы.

Кроме того, успешная атака «ослепляет» врага в тылу, что открывает новые операционные возможности для украинских дальнобойных дронов и значительно усложняет россиянам защиту собственных военных объектов.

Напомним, Украина активно наращивает использование дронов, которые могут создать серьезные проблемы российской армии уже этим летом. Одно из ключевых направлений — удары по логистике врага. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, известный как «Флэш». По его словам, даже российские блоггеры уже признают, что у окупантов нарастает серьезная проблема: Украина все чаще добирается до тыловых объектов армии РФ. В ближайшее время таких ударов может стать еще больше.

