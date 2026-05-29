Украина готовит России тяжелое лето: "Флэш" объяснил, каким будет главный удар по оккупантам

Украина активно наращивает использование дронов, которые могут создать серьезные проблемы российской армии уже этим летом. Одно из ключевых направлений – удары по логистике врага.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш".

По его словам, даже российские блоггеры уже признают, что у оккупантов нарастает серьезная проблема: Украина все чаще добирается до тыловых объектов армии РФ. В ближайшее время таких ударов может стать еще больше.

По чему будут бить украинские дроны

Бескрестнов объяснил, что помимо дальнобойных ударов, Силы обороны сосредоточатся на уничтожении российской логистики. Речь идет о маршрутах поставок, которыми враг опрокидывает продукты, амуницию, оружие, технику и личный состав.

Он напомнил, что Минобороны уже объявило программу “Логистический локдаун”, направленную именно на поражение уязвимых мест в тыловом обеспечении российской армии.

«У нас сейчас достаточно производителей, которые создают дальнобойные дроны на 1–2 тысячи километров и больше. Но не менее важны middle strike-дроны с дальностью поражения до 200 километров. Там идут логистические процессы. Мы говорим о продуктах, амуниции, оружии, доставке личного состава и так далее. Мы будем использовать все уязвимости врага, чтобы атаковать его», - отметил Флэш.

Для оккупантов готовят сложное лето

По словам эксперта, Украина уже имеет значительное количество разных беспилотников, а также сформирован бюджет на финансирование дронов средней дальности.

Именно такие аппараты могут стать важным инструментом для ударов по российским маршрутам снабжения на расстоянии до 200 километров.

"Мы будем очень активно работать по логистике врага разными способами", - подчеркнул Бескрестнов.

Он добавил, что все указывает на то, что лето для российских оккупантов будет действительно тяжелым.

Напомним, в ночь на 28 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских захватчиков на оккупированных территориях. Был поражен РЛС «СТ-68», склады боеприпасов и МТЗ и пункты управления врага.

Кроме того, в ночь на 27 мая был поражен нефтеперерабатывающий завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарский край, РФ). Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Отметим, что Война уже добралась до Москвы: ВСУ существенно усилили удары дальнобойными дронами, доказывая неспособность вражеской ПВО защитить столицу. Впервые из-за угрозы БПЛА закрыли аэропорт Калининграда, где также впервые активировали систему предупреждения о дронах, хотя российские власти до сих пор не предоставили официальных объяснений ситуации.

