Україна готує Росії важке літо: "Флеш" пояснив, яким буде головний удар по окупантах

Збройні сили України / © Associated Press

Україна активно нарощує використання дронів, які можуть створити серйозні проблеми російській армії вже цього літа. Один із ключових напрямів — удари по логістиці ворога.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш».

За його словами, навіть російські блогери вже визнають, що в окупантів наростає серйозна проблема: Україна дедалі частіше дістає до тилових об’єктів армії РФ. Найближчим часом таких ударів може стати ще більше.

По чому битимуть українські дрони

Бескрестнов пояснив, що окрім далекобійних ударів, Сили оборони зосередяться на знищенні російської логістики. Йдеться про маршрути постачання, якими ворог перекидає продукти, амуніцію, зброю, техніку та особовий склад.

Він нагадав, що Міноборони вже оголосило програму «Логістичний локдаун», спрямовану саме на ураження вразливих місць у тиловому забезпеченні російської армії.

«У нас зараз достатньо виробників, які створюють далекобійні дрони на 1–2 тисячі кілометрів та більше. Але не менш важливими є middle strike-дрони з дальністю ураження до 200 кілометрів. Там йдуть логістичні процеси. Ми говоримо про продукти, амуніцію, зброю, доставку особового складу і так далі. Ми будемо використовувати усі вразливості ворога, щоб атакувати його», — зазначив Флеш.

Для окупантів готують складне літо

За словами експерта, Україна вже має значну кількість різних безпілотників, а також сформований бюджет на фінансування дронів середньої дальності.

Саме такі апарати можуть стати важливим інструментом для ударів по російських маршрутах постачання на відстані до 200 кілометрів.

«Ми будемо дуже активно працювати по логістиці ворога різними способами», — підкреслив Бескрестнов.

Він додав, що все вказує на те, що літо для російських окупантів буде справді важким.

Удари по Росії: останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських загарбників на окупованих територіях. Було уражено РЛС «СТ-68», склади боєприпасів і МТЗ та пункти управління ворога.

Крім того, у ніч проти 27 травня було уражено нафтопереробний завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Зазначимо, що Війна вже дісталася Москви: ЗСУ суттєво посилили удари далекобійними дронами, доводячи нездатність ворожої ППО захистити столицю. Вперше через загрозу БпЛА закрили аеропорт Калінінграда, де також уперше активували систему попередження про дрони, хоча російська влада досі не надала офіційних пояснень ситуації.

