Дружина Остапчука відповіла на критику зовнішності та закиди з приводу ін’єкцій краси перед весіллям

Володимир Остапчук з дружиною Катериною

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, опинилася в центрі обговорень у Мережі через чутки про можливе збільшення губ напередодні весілля та зміни у її зовнішності на святкових фото.

Після появи весільних кадрів у соцмережах частина користувачів почала порівнювати нові знімки з архівними. Дехто вирішив, що інфлюенсерка вдалася до косметологічних ін’єкцій. Обговорення швидко розійшлося у коментарях та публікаціях. Особливо увагу звертали на форму губ. У підсумку дискусія переросла в чергову хвилю припущень про «зміни зовнішності».

«У Threads обговорюють мої губи, які я, на їхню думку, збільшила, порівнюючи зі старими фото з юності. Дівчата, я просто схудла на 10 кг. На тлі того обличчя, яке було раніше, губи просто здавалися меншими. І на цьому фото є олівець по контуру. Каюсь, грішна», — пояснила Катерина.

Threads став майданчиком, де й розгорнулася хвиля обговорень щодо зовнішності інфлюенсерки. У відповідь Катерина вирішила детально пояснити, що саме спричинило візуальні зміни. Вона наголосила, що йдеться не про косметологічні втручання, а про зміну ваги та макіяж.

«Із косметичних змін у мене тільки ботокс у лобі, який уже минув, бо я надто часто підіймаю брови від здивування», — додала вона.

Нагадаємо, обговорення почалося після публікації Володимиром Остапчуком світлин з таємного весілля з молодшою на 16 років дружиною.

