Навіщо на початку літа ставити лаврове листя з сіллю на підвіконня: зробіть це і не пошкодуєте

Як улітку захистити дім від комарів / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Чому лаврове листя та сіль здавна вважали особливими оберегами

Наші предки вірили, що деякі звичайні продукти мають потужну енергетику та здатні впливати на атмосферу в оселі. Особливе місце серед таких природних оберегів займали лаврове листя та сіль. Лавр ще з прадавніх часів символізував успіх, достаток і захист від негативу, а сіль вважалася потужним очищувальним засобом, який здатен поглинати погану енергію та захищати дім від сварок і невдач.

Саме тому на початку літа багато господинь насипали у невелику ємність сіль, клали зверху кілька лаврових листків і ставили все це на підвіконня або біля входу до оселі. Люди вірили, що такий простий ритуал допомагає очистити простір після весни, притягнути добробут та створити у домі атмосферу спокою.

Для чого ще ставлять лаврове листя із сіллю на підвіконня

Окрім народних прикмет, у цього способу є й цілком практичне пояснення. Лаврове листя містить ефірні олії з яскравим ароматом, який допомагає освіжити повітря у приміщенні. Також вважається, що запах лавра може відлякувати комарів та інших комах, особливо у теплу пору року.

Реклама

Сіль, своєю чергою, добре поглинає зайву вологу та неприємні запахи. Саме тому поєднання солі та лаврового листя часто використовують як натуральний освіжувач для дому. Деякі господині додають до суміші ще й гвоздику або кілька крапель ефірної олії, щоб посилити аромат.

Особливо популярним цей метод стає саме на початку літа, коли у квартирі чи будинку через спеку швидше накопичуються запахи та з’являється відчуття задухи.

Які прикмети пов’язані з лавром і сіллю

У народі існує чимало прикмет, пов’язаних із цими двома продуктами. Вважається, що лаврове листя біля вікна допомагає не впускати у дім негативну енергетику та заздрість. Сіль же символізує очищення, стабільність і достаток.

Наші предки вірили: якщо періодично змінювати сіль і лаврове листя на свіжі, у домі буде менше сварок, а фінансові труднощі обходитимуть родину стороною. Особливо важливо було ставити таку суміш у чистому та охайному домі, адже безлад, за прикметами, нівелює її силу.

Реклама

Новини партнерів