Як за 3 хвилини відчистити ручки газової чи електричної плити без зняття й надмірних зусиль

Ручки кухонної плити постійно контактують із жиром, парою та пилом. Під час приготування їжі на них осідають бризки олії, залишки соусів та кіптява. Через це поверхня стає липкою, тьмяною та неприємною на дотик. Найскладніше очистити місця біля стиків і важкодоступні щілини, де бруд накопичується найбільше. Проте досвідчені господині давно знають прості способи, які допомагають швидко повернути ручкам ідеальну чистоту навіть без зняття.

Харчова сода та оцет. Одним із найпопулярніших способів вважається очищення содою й оцтом. Соду потрібно нанести на вологу губку чи стару зубну щітку, після чого добре потерти забруднені місця. Потім на поверхню капають трохи оцту. Суміш починає активно пінитися та швидко розчиняє жирний наліт. Уже через кілька хвилин бруд легко знімається вологою серветкою. Нашатирний спирт. Ще один дуже ефективний засіб — звичайний нашатирний спирт. Його змішують із водою у рівних пропорціях, наносять на ручки та залишають приблизно на 5 хвилин. Після цього жир і кіптява легко прибираються губкою чи ватною паличкою. Господині особливо цінують цей спосіб за те, що він добре очищує навіть старі забруднення. Лимонна кислота. Лимонна кислота теж чудово справляється з кухонним жиром. Для цього пакетик кислоти розчиняють у невеликій кількості теплої води та наносять розчин на ручки плити. Кислота поступово розчиняє наліт і повертає поверхні блиск. Особливо добре цей метод підходить для світлих плит, на яких помітні жовті плями та масні сліди. Господарське мило. Якщо забруднення не дуже сильні, чудово допомагає звичайне господарське мило. Його натирають на тертці, розчиняють у гарячій воді та наносять густу мильну суміш на ручки. Уже через кілька хвилин жир стає м’яким і легко видаляється губкою. Цей спосіб вважається одним із найбезпечніших для будь-яких поверхонь.

Фахівці радять не чекати, поки жир накопичиться товстим шаром. Якщо регулярно протирати ручки плити, бруд не встигатиме в’їдатися у поверхню. Для маленьких щілин зручно використовувати стару зубну щітку або ватні палички. Саме регулярний догляд допомагає підтримувати плиту чистою без виснажливого генерального прибирання.

