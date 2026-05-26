В жодному разі не користуйтеся цими народними методами, щоб почистити пралку, бо вона зламається

Як доглядати за пральною машиною / © unsplash.com

Реклама

Багато користувачів пральних машин шукають прості та дешеві способи догляду за технікою. Найчастіше в Інтернеті радять використовувати оцет, лимонну кислоту й інші народні методи для очищення пралки. Проте такі поради можуть бути не лише малоефективними, а й небезпечними. У результаті замість чистої машини ви отримуєте несправності, неприємний запах і дорогий ремонт.

Чому народні методи можуть бути небезпечними

Пошкодження гумових ущільнювачів. Оцет і концентровані кислоти поступово руйнують гуму. Це призводить до протікань і втрати герметичності.

Корозія металевих деталей. Деякі домашні засоби викликають іржу на внутрішніх елементах барабана та нагрівальних елементах.

Псування електроніки. Неправильне використання агресивних засобів може вплинути на датчики та плату управління.

Неефективне очищення. Народні методи часто не розчиняють повністю накип і бруд, а лише створюють ілюзію чистоти.

Які народні методи найбільш небезпечні: оцет у великих концентраціях, лимонна кислота за регулярного використання; сода з агресивними добавками, саморобні суміші з невідомим складом, часті «гарячі прання» без спеціальних засобів.

Як правильно чистити пральну машину

Використовуйте спеціальні засоби. Виробники пральних машин створюють очисники, які безпечні для всіх деталей.

Запускайте профілактичне прання. Раз на 2 місяці використовуйте режим очищення барабана.

Очищуйте фільтр. Регулярно перевіряйте та промивайте фільтр від сміття.

Провітрюйте барабан. Після прання залишайте дверцята відкритими, щоб уникнути плісняви.

Новини партнерів