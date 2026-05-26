Олена Кравець

Українська акторка та ведуча Олена Кравець пожалілась на зайву вагу і здивувала методом боротьби з нею.

Знаменитість відверто зізналась, що є деякі речі, які їй в собі не подобаються. Зокрема, вона вважає, що в неї є зайва вага. Проте в інтерв’ю Славі Дьоміну Олена Кравець запевняє, що бореться з набраними кілограмами, хоч це й вдається не завжди. Найбільше що допомагає акторці позбуватися зайвих кілограмів — це повне прийняття себе. Тоді вага поступово нормалізується.

«Є такі речі, доволі інтимні. Вони стосуються зовнішності, ваги, ще чогось… Я вважаю, що зайва вага в мене є. Я з нею працюю, але мені не завжди вдається. Тому я просто заспокоїлась щодо цього. І коли я заспокоїлась, вона пішла. Зазвичай так», — ділиться ведуча.

Олена Кравець

Також Олена Кравець поділилась, що впливає на її фізичну форму. Звичайно, неповноцінний сон дається взнаки. Окрім того, акторка говорить, що їй вже 49 років, тож є певні фізіологічні зміни.

«Але недосипання, згадуємо про вік. Є певні вже фізіологічні зміни», — ділиться ведуча.

