- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 749
- Час на прочитання
- 1 хв
Олена Кравець пожалілась на зайву вагу і здивувала методом боротьби з нею
Знаменитість розкрила, від чого в неї з’являються зайві кіло та що допомагає їх позбуватися.
Українська акторка та ведуча Олена Кравець пожалілась на зайву вагу і здивувала методом боротьби з нею.
Знаменитість відверто зізналась, що є деякі речі, які їй в собі не подобаються. Зокрема, вона вважає, що в неї є зайва вага. Проте в інтерв’ю Славі Дьоміну Олена Кравець запевняє, що бореться з набраними кілограмами, хоч це й вдається не завжди. Найбільше що допомагає акторці позбуватися зайвих кілограмів — це повне прийняття себе. Тоді вага поступово нормалізується.
«Є такі речі, доволі інтимні. Вони стосуються зовнішності, ваги, ще чогось… Я вважаю, що зайва вага в мене є. Я з нею працюю, але мені не завжди вдається. Тому я просто заспокоїлась щодо цього. І коли я заспокоїлась, вона пішла. Зазвичай так», — ділиться ведуча.
Також Олена Кравець поділилась, що впливає на її фізичну форму. Звичайно, неповноцінний сон дається взнаки. Окрім того, акторка говорить, що їй вже 49 років, тож є певні фізіологічні зміни.
«Але недосипання, згадуємо про вік. Є певні вже фізіологічні зміни», — ділиться ведуча.
Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Григорія Решетніка жалілась на набрані кілограми. Блогерка Христина вже також розсекретила свою вагу.