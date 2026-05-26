Відомий український ведучий показав свою 95-річну бабусю та зачарував її стильним виглядом

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Український ведучий та інтерв’юер Слава Дьомін потішив прихильників рідкісними кадрами зі своєю бабусею Галиною Яківною.

Шоумен розповів, що днями приїхав до Львова, аби провести час із близькою людиною. У своєму фотоблогу Слава опублікував спільне фото з бабусею та показав, як вони разом гуляли містом і насолоджувалися сімейним дозвіллям.

Слава Дьомін з бабусею / © instagram.com/slavademin_official

Окрему увагу привернув стильний образ 95-річної Галини Яківни. Для прогулянки вона обрала яскраву сорочку у поєднанні зі спортивним костюмом. Під час зустрічі родина також завітала до кав'ярні, де Дьомін послухав життєві історії рідної людини. А літня жінка натомість дивувалася, як зірковий онук знімає контент для соцмереж.

«Вивіз бабусю в люди. Гуляємо, бабуся трохи в а**ї від онука-блогера. Людині 95, то чому вдома сидіти? Треба на каву! Історії про пенсію, тиск і важливість води, яку вона забуває пити», — з гумором написав ведучий.

До слова, Галина Яківна є бабусею Слави по маминій лінії. Раніше ведучий неодноразово зізнавався, що має непрості стосунки з батьками. Зокрема, шоумен розповідав про складний зв’язок із мамою, яка зараз живе в Італії і ждонедавна вимагала в нього аліменти через суд, а також про відсутність батька у вихованні.

