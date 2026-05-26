"Зуби дракона" та пастки для росіян: одразу кілька міст України готують до кругової оборони

Українське військово-політичне керівництво отримало тривожні сигнали від розвідок: Кремль активно розглядає варіанти розширення агресії, включаючи нову хвилю мобілізації. У відповідь на це Сили оборони України масштабно укріплюють рубежі як на південному, так і на північному напрямках, перетворюючи міста на фортеці.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Чи є загроза наступу на Київ

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на Чернігівський і Київський напрямки.

У Київській області вже розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони.

Голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин повідомляв:

«Є завдання щодо підготовки до оборони, в тому числі до кругової оборони населених пунктів Київської області. У нас їх 32, враховуючи також і місто Київ».

Кругова оборона Одеси

Одесу активно готують до кругової оборони. Навколо міста завершується зведення масштабних оборонних споруд, включно з протитанковими ровами та «зубами дракона».

Про це повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» ЗСУ.

«Одесу готують до кругової оборони!» — йдеться у заяві Сил ТрО «Південь».

Наразі добігає кінця будівництво багатокілометрових протитанкових ровів і бліндажів. Також триває встановлення колючого дроту, «зубів дракона» та «плутанок».

Військові підкреслюють, що такі дії є не демонстрацією сили, а превентивними заходами, покликаними позбавити ворога будь-яких ілюзій щодо можливості висадки десанту.

«Надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне!» — заявили в Силах ТрО.

Однак, як повідомляв, керівник Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» полковник Денис Носіков ще у лютому, що місто та область ще тоді почало готуватися до кругової оборони.

«Це дуже потужна система: протитанкові вирви, різноманітні пастки і капкани. Просто так сюди ніхто не зайде. Це буде неможливо», — наголосив він.

Окрім інженерних споруд, у громадах Одещини активно готують тисячі добровольців з місцевого населення. Вони проходять вишкіл на полігонах. За словами Дениса Носікова, це люди, які мають право носити зброю.

Що очікує Волинську область

Як повідомляла, очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен в ефірі «Суспільного», кордон із Білоруссю у межах Волинської області укріплений, а заходи з посилення оборони та захисту лінії держрубежу тривають.

«Ми зустрічалися з президентом України, обговорювали ще раз і ще раз, як посилити нашу оборону і охорону наших прикордонних територій. Ми були присутні на цій нараді і також голови громад прикордонних територій, які беруть активну участь у посиленні кордону, в круговій обороні своїх населених пунктів. Нарощуємо спроможності наших Сил оборони і нашого кордону», — сказала Черен.

Посадовиця зазначила, що у разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю, повній евакуації підлягають суміжні території — вже є визначені місця, куди за необхідності будуть евакуйовувати населення.

Спеціальне засідання Ставки

Окремо Зеленський провів спеціальне засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому детально проаналізували наявні дані української розвідки про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

Президент наголосив, що Україна враховує всі можливі ризики повторної ескалації на північному напрямку.

«Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз. Усі прекрасно розуміють, що Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 2022-го», — заявив Зеленський.

Зеленський також провів зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини, під час якої обговорили посилення оборони північного напрямку, зміцнення ППО та захист від російських дронів.

За його словами, Міністерство оборони вже отримало відповідні завдання. Також йшлося про ремонт місцевих доріг для покращення логістики та підтримку працівників Чорнобильської АЕС.

Міністерство фінансів пообіцяло вже у червні ухвалити рішення щодо зарплат для колективу станції.

П’ять сценаріїв Росії

За даними розвідки, Кремль розглядає п’ять основних сценаріїв розширення агресії через північ. Серед них — створення буферної зони на Чернігівщині глибиною від 10 до 20 кілометрів. Найменш ймовірним вважається новий повноцінний наступ безпосередньо на Київ.

Для реалізації цих планів Росія, за словами Зеленського, готує нові мобілізаційні кроки — план набрати додатково близько 100 тисяч осіб.

Що каже Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтверджує, що російський генштаб активно планує наступальні дії з півночі. Українське керівництво запевняє, що ситуація контролюється, а Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на північних рубежах.

