Укрaїнa
Ймовірний наступ з Білорусі: ще одну область готують до кругової оборони

У разі наступу з Білорусі населення будуть евакуювати. Наразі ситуація, за даними влади, перебуває під контролем.

Анастасія Павленко
У Волинській області триває посилення оборони кордону

Кордон із Білоруссю у межах Волинської області укріплений, а заходи з посилення оборони та захисту лінії держрубежу тривають.

Про це заявила очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен в ефірі «Суспільного».

За її словами, наразі ситуація на кордоні спокійна та контрольована.

«Ми зустрічалися з президентом України, обговорювали ще раз і ще раз, як посилити нашу оборону і охорону наших прикордонних територій. Ми були присутні на цій нараді і також голови громад прикордонних територій, які беруть активну участь у посиленні кордону, в круговій обороні своїх населених пунктів. Нарощуємо спроможності наших Сил оборони і нашого кордону», — сказала Ольга Черен.

Посадовиця зазначила, що у разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю, повній евакуації підлягають суміжні території — вже є визначені місця, куди за необхідності будуть евакуйовувати населення.

«Наше населення працює в звичному режимі. Сіємо, полемо і виконуємо всі сільськогосподарські роботи, адже наш район — це прикордонна територія. Але люди знають, як правильно поводитися в разі виникнення загрози, бо ми людей готували і готуємо до імовірної евакуації, якщо буде така потреба», — додала вона.

Ймовірний наступ Білорусі на Україну — останні новини

Росія розглядає сценарії нових нападів на Україну з напрямку Білорусі і Брянської області. Йдеться насамперед про загрозу для Чернігівського та Київського напрямків.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні після засідання Ставки.

За словами глави держави, ситуацію на північному напрямку детально обговорили військове командування, розвідка, СБУ та МЗС.

«Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну — проти північних регіонів, нашого Чернігівсько-Київського напрямку», — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна вже посилює оборону на цьому напрямку. Відповідні доручення отримало військове командування, а також дипломатичні та розвідувальні структури.

СБУ та Сили оборони розпочали масштабні безпекові заходи у північних регіонах України, що межують із Росією та Білоруссю. Українців попереджають про можливі перевірки документів, огляд авто та обмеження руху в окремих населених пунктах.

Заходи проводять на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, президента Володимира Зеленського. Вони охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області.

