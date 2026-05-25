Крихітна істота роками залишалася загадкою для науки: дослідники відкрили тваринку розміром з м’яч для гольфу

Неподалік Галапагоських островів було виявлено восьминога розміром з м’яч для гольфу. Мікровосьминіг, що має назву «Microeledone galapagensis», живе на глибині близько 1800 метрів. Він має яскраво-синє забарвлення, і його майже неможливо побачити у воді.

Про знахідку повідомляє Popular Science.

Восьминіг розміром з м’яч для гольфу: що про нього відомо

Мікровосьминіг настільки малий, що може вміститися у людській долоні. Проте знайти його у воді майже неможливо. За словами морських біологів, якщо у вас немає доступу до глибоководного підводного апарату і квитка на Галапагоси, побачити такого восьминога точно не вдасться.

«Microeledone galapagensis» вперше знайшли у 2015 році. Однак описати його вийшло лише нещодавно. Під час глибоководної експедиції на борту дослідницького судна E/V Nautilus біологи помітили це крихітне безхребетне.

Його яскраво-синє забарвлення виділялося на тлі підводного схилу гори. Це спонукало біологів до ретельнішого огляду.

«Який милий малюк, правда?» — чути, як каже один із дослідників на аудіозаписі з підводного апарату.

Фото: The Charles Darwin Foundation

Згодом команда підібрала восьминога та зафільмувала ще двох під час своєї експедиції. Лабораторне дослідження поставило морських біологів у глухий кут: вони ніколи не бачили нічого подібного. Аби визначити, чи це справді велике наукове відкриття, необхідно було зробити розтин тварини.

Науковці цього робити не хотіли. Вирішили зробити восьминогові мікрокомп’ютерну томографію. Тисячі тонких рентгенівських знімків об’єднали у 3D-модель.

Після багатьох років роботи науковці врешті змогли підтвердити, що восьминіг належить до нового виду, який заслуговує на власну назву.

Щобільше, M. galapagensis є першим видом восьминога, офіційно описаним експерткою з восьминогів Музею природної історії імені Філда Джанет Войт за її більш ніж 40-річну кар’єру.

«Це маленькі восьминоги, які живуть у глибинах океану, і майже нікому на Землі ніколи не доводилося їх бачити. Мені просто пощастило, що я змогла з ними попрацювати», — сказала Войт.

