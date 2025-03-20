Бородавчасті восьминоги здивували вчених: що відомо

Океан приховує безліч таємниць, і серед них — унікальні види, які пристосувалися до життя на великих глибинах. Одним із таких є бородавчастий восьминіг, особливості якого вразили дослідників.

Про це повідомило видання IFLScience.

Бородавчасті восьминоги привернули увагу вчених через унікальну текстуру шкіри, яка варіюється від ніжного розсипу нерівностей до "обурливої кількості" бородавок. Це дослідження розпочала Джанет Войт, помічник куратора зоології музею, яка прагнула з'ясувати, чи є різні текстури шкіри ознакою різних видів восьминогів.

Під час дослідження вчені відібрали майже півсотні зразків тихоокеанського бородавчастого восьминога (Graneledone pacifica) з різних глибин — від 1115 до 2743 метрів. Аналіз показав, що восьминоги, які жили на більших глибинах, мали більше бородавок, ніж ті, що ближче до поверхні. Проте аналіз ДНК не виявив істотних відмінностей між групами.

Вчені припускають, що кількість бородавок закладена генетично, але все ще не зрозуміло, чому саме варіюється їх кількість. Вони також зазначають, що наразі незрозуміло, з чого саме складаються бородавки — ймовірно, це хрящова структура. Оскільки більшість восьминогів живуть у глибоких водах, де світло не впливає, дослідники вважають, що бородавки не використовуються для маскування. Можливо, це рудиментарна риса, що була корисною в минулому, але вже не має значення в еволюційній історії виду.

Нагадаємо, у єгипетських пірамідах вчені знайшли несподівані скелети.

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