Бородавчатые осьминоги удивили ученых: что известно

Океан скрывает множество тайн, и среди них уникальные виды, приспособившиеся к жизни на больших глубинах. Одним из таких является бородавчатый осьминог, особенности которого поразили исследователей.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Бородавчатые осьминоги привлекли внимание ученых из-за уникальной текстуры кожи, которая варьируется от нежной россыпи неровностей до "возмутительного количества" бородавок. Это исследование начала Джанет Войт, помощник куратора зоологии музея, которая стремилась выяснить, есть ли разные текстуры кожи признаком разных видов осьминогов.

В ходе исследования ученые отобрали около полусотни образцов тихоокеанского бородавчатого осьминога (Graneledone pacifica) из разных глубин — от 1115 до 2743 метров. Анализ показал, что осьминоги, жившие на больших глубинах, имели больше бородавок, чем те, что ближе к поверхности. Однако анализ ДНК не выявил существенных отличий между группами.

Ученые предполагают, что количество бородавок заложено генетически, но все еще непонятно, почему именно варьируется их количество. Они также отмечают, что пока непонятно, из чего состоят бородавки — вероятно, это хрящевая структура. Поскольку большинство осьминогов живут в глубоких водах, где свет не влияет, исследователи считают, что бородавки не используются для маскировки. Возможно, это рудиментарная черта, полезная в прошлом, но уже не имеющая значения в эволюционной истории вида.

Напомним, в египетских пирамидах ученые обнаружили неожиданные скелеты.

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