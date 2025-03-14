Уровень моря вырос больше, чем ожидалось — NASA

В 2024 году уровень моря стал самым высоким за всю историю наблюдений, превысив прогнозы.

Об этом сообщило издание Science Alert.

По данным NASA, океан поднялся на 0,59 сантиметра, что значительно больше ожидаемых 0,43 сантиметра. Этот рост, по словам экспертов, обусловлен "чрезвычайным потеплением океана в сочетании с талой водой из наземного льда, такого как ледники".

"Каждый год немного отличается, но ясно одно: уровень океана продолжает подниматься, и скорость подъема становится все выше и выше", — отметил Джош Уиллис из NASA.

С 1993 по 2023 год уровень моря поднялся на 10 сантиметров — результат антропогенного изменения климата. Ученые отмечают, что уровень океана растет в соответствии с ростом средней температуры на планете.

Причиной этого является изменение климата, ведущее к таянию ледников и полярных шапок, а также к расширению воды из-за тепла.

"Но в 2024 году эти факторы поменялись местами, и две трети повышения уровня моря были обусловлены тепловым расширением", — отметили ученые.

NASA предупреждает, что уровень моря будет расти и в дальнейшем из-за продолжения выбросов парниковых газов.

Напомним, новое исследование ученых показало, что ранние млекопитающие были значительно меньше современных, имели темно-коричневую окраску и активно вели ночной образ жизни.

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