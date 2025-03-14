Почему акулы живут 400 лет: ученые нашли ответ

Японские ученые впервые составили хромосомный геном гренландской акулы и обнаружили генетические мутации, объясняющие долголетие акулы, ее стойкость к болезням и способность выживать в экстремальных условиях глубоководия.

Гренландская акула, обитающая в водах Северной Атлантики, является одной из долгожительниц позвоночных на планете, ее особи живут до 400 лет и даже дольше.

Об этом идет речь в материале gsminfo.com.ua со ссылкой на исследование Токийского университета.

Гренландские акулы вырастают при жизни до шести метров в длину и набирая массу более 1,4 тонн. Невероятная продолжительность жизни этих удивительных животных была подтверждена путем радиоуглеродного анализа хрусталика глаза, позволяющего установить точный возраст живого существа.

Эта акула очень медленно растет – всего около одного сантиметра в год. Ученые давно подозревали, что гренландские акулы имеют уникальные биологические механизмы, обеспечивающие их долголетие. Однако до недавнего времени генетическая основа этого явления оставалась неизученной.

Новое же исследование не только позволило ученым узнать больше об эволюции этих уникальных акул-долгожителей, но может стать основой для сохранения образа. Из-за медленного роста и позднего созревания – половой зрелости эти акулы достигают только после 150 лет – они крайне уязвимы перед выловом и изменениями окружающей среды. Разработка мер по защите их популяции становится все более актуальной.

Также исследование помогло раскрыть некоторые механизмы старения, которые могут быть одинаковыми у разных позвоночных, включая человека. Найденные учеными генетические адаптации акул к долголетию, регенерации и устойчивости к болезням могут стать основой для будущих исследований в области биомедицины и геронтологии.

Ранее речь шла о том, что акулы разорвали российского туриста, а его друг утонул.

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