Россияне изо всех сил пытаются прорваться на Сумщину: ГПСУ о серьезной угрозе

Армия агрессорки Роси активизировалась на границе с Сумской областью. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и отрезать пути поставок ВСУ в Курской области РФ.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода".

Наибольшая активность оккупационных войск наблюдается в районе, где ВСУ ведут операцию в пределах Курской области, а также в районе населенного пункта Новенькое Сумской области.

"Мы уже определенный период фиксируем, что по левому флангу этой территории противник пытается прорвать нашу границу, подойти к нему и закрепиться. Это делается с целью либо окружения наших войск в Курской области, либо усложнения логистики, в частности для перерезания путей поставки", — сообщил Демченко.

Захватчики не могут использовать тяжелую технику для штурма, поэтому привлекают малые группы военных, в то же время не подтверждая полное закрепление сил РФ в Новеньком.

"Говорячи про Новеньке, важко назвати його населеним пунктом. Це невелике поселення, яке ще раніше зазнало значних руйнувань через обстріли ворога. Він і досі не припиняє обстрілювати територію Сумської області. Тому твердження про повне закріплення ворога в Новенькому — це не так. Українські військові продовжують знищувати ворожі групи, що намагаються прорватися через кордон", — наголошує Демченко.

Между тем ГПСУ имеют свои зоны ответственности и полосы обороны, а военное управление и руководители по всей полосе обороны будут принимать необходимые меры, чтобы не допустить переброски боевых действий в Сумскую область.

Как сообщалось, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что российских военных нет на территории Сумской области.

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