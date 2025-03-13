Россияне атаковали объекты "Укрзализныци": каковы последствия

Утром 13 марта армия РФ ударила по энергообъектам "Укрзализныци" на Днепропетровщине. Из-за атаки происходят изменения в движении нескольких поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

Поезд №86 Львов – Запорожье отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов — Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.

Резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда. В компании отмечают, что все задержки оперативно можно смотреть на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Как сообщалось, в Днепропетровской области "Шахеды" атаковали объекты критической инфраструктуры. Среди мирного населения есть пострадавшие.

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