Росіяни атакували об'єкти "Укрзалізниці": які наслідки

Зранку 13 березня армія РФ вдарила по енергообʼєктах "Укрзалізниці" на Дніпропетровщині. Через атаку відбуваються зміни в русі кількох поїздів.

Про це повідомили в пресслужбі "УЗ".

Поїзд №86 Львів - Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою; поїзд №72 Львів - Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станціі Самар-Дніпровський.

Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди. У компанії наголошують, що всі затримки оперативно можна дивитись на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині "Шахеди" атакували обʼєкти критичної інфраструктури. Серед мирного населення є постраждалі.

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