Окупанти концентрують зусилля біля важливого міста: експерт повідомив деталі

Росіяни намагаються відвернути увагу від інших ділянок фронту.
Фронт на сході дуже напруженим. Російська армія не припиняє атаки в районі Покровська на Донеччині. Крім того, окупанти намагаються відвернути увагу Сил оборони Українина інших напрямках.
Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"У районі Покровська спостерігаємо напружені бої. Певні ознаки стабілізації останніми днями поки що рано називати усталеною ситуацією. На сьогоднішній день противник у спробах своїх обійти місто із заходу розтягнув свої комунікації, бойові позиції, і у нього просто банально не вистачає людей для того, щоб рухатися далі. Чим, безумовно, скористалися Сили оборони України, завдаючи контрударів і стабілізуючи ситуацію", - розповів експерт.
ЗСУ вдалося відбити армію РФ з важливої ділянки на схід від Покровська. Йдеться про перехрестя доріг, яке з’єднує Покровськ і Костянтинівку. Це дає змогу більш стабільно постачати підрозділи Сил оборони та здійснювати маневри, незважаючи на те, що дорога прострілюється.
Окрім того, російські війська намагаються просунутися на захід від Покровська. Також важка ситуація в районі Константинополя та Андріївки, куди заходять передові штурмові групи противника.
"Ситуація залишається дуже напруженою. У районі Великої Новосілки до кордону з Дніпропетровською областю залишається кілька кілометрів. Противник намагається і там прориватися, та поки що ситуація досить стабільна", - розказав Грабський.
За словами експерта, противник продовжує концентрувати основні зусилля в районі Покровська, а разом з тим намагається відвернути увагу від інших ділянок фронту.
"Спостерігаємо спроби активізації ворога на Південному напрямку, в районі Оріхового, бачимо спроби активізації противника на Лиманському напрямку, Краматорському і Сіверському", - каже експерт.
Як повідомлялося, біля Покровська ЗСУ зірвали наступ росіян із бронетехнікою. Недалеко від Котлярівки загарбники намагалися реалізувати завдання щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також щодо переміщення та інфільтрації у бойові порядки ЗСУ.
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