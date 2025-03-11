Окупанти концентрують зусилля біля важливого міста: експерт повідомив деталі

Фронт на сході дуже напруженим. Російська армія не припиняє атаки в районі Покровська на Донеччині. Крім того, окупанти намагаються відвернути увагу Сил оборони Українина інших напрямках.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"У районі Покровська спостерігаємо напружені бої. Певні ознаки стабілізації останніми днями поки що рано називати усталеною ситуацією. На сьогоднішній день противник у спробах своїх обійти місто із заходу розтягнув свої комунікації, бойові позиції, і у нього просто банально не вистачає людей для того, щоб рухатися далі. Чим, безумовно, скористалися Сили оборони України, завдаючи контрударів і стабілізуючи ситуацію", - розповів експерт.

ЗСУ вдалося відбити армію РФ з важливої ділянки на схід від Покровська. Йдеться про перехрестя доріг, яке з’єднує Покровськ і Костянтинівку. Це дає змогу більш стабільно постачати підрозділи Сил оборони та здійснювати маневри, незважаючи на те, що дорога прострілюється.

Окрім того, російські війська намагаються просунутися на захід від Покровська. Також важка ситуація в районі Константинополя та Андріївки, куди заходять передові штурмові групи противника.

"Ситуація залишається дуже напруженою. У районі Великої Новосілки до кордону з Дніпропетровською областю залишається кілька кілометрів. Противник намагається і там прориватися, та поки що ситуація досить стабільна", - розказав Грабський.

За словами експерта, противник продовжує концентрувати основні зусилля в районі Покровська, а разом з тим намагається відвернути увагу від інших ділянок фронту.

"Спостерігаємо спроби активізації ворога на Південному напрямку, в районі Оріхового, бачимо спроби активізації противника на Лиманському напрямку, Краматорському і Сіверському", - каже експерт.

Як повідомлялося, біля Покровська ЗСУ зірвали наступ росіян із бронетехнікою. Недалеко від Котлярівки загарбники намагалися реалізувати завдання щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також щодо переміщення та інфільтрації у бойові порядки ЗСУ.

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