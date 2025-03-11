Бойовики напали на потяг: сотні людей у заручниках

На південному заході Пакистану, між двома тунелями в провінції Белуджистан, бойовики захопили у заручники понад 450 пасажирів поїзда Jaffar Express.

Про це повідомило видання express.co.uk та Reuters.

За даними офіційних осіб, під час нападу було поранено машиніста, а нападники заявили про вбивство шістьох військових. Інцидент стався між двома тунелями у провінції Белуджистан. Потяг Jaffar Express, який перевозив близько 400 пасажирів у дев’яти вагонах, прямував з Кветти до Пешавару.

Відповідальність за атаку взяла Армія визволення Белуджистану (BLA). Вони стверджують, що серед заручників є й представники сил безпеки. Водночас влада провінції та залізничні чиновники офіційно не підтвердили факт захоплення.

Сили безпеки вже прибули на місце події, а уряд запровадив надзвичайні заходи для врегулювання ситуації.

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