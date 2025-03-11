Український військовий у Венеції врятував чоловіка, який стікав кров’ю

Український військовий у відпустці, побачивши пораненого чоловіка, надав йому медичну допомогу і цим врятував життя.

Український військовий під час відпустки у Венеції врятував життя людині: надав медичну допомогу чоловіку, який стікав кров’ю після ножового поранення.

Про це повідомило Corriere del Veneto.

Як зазначається, в історичному центрі Венеції сталася сутичка між туристами. За даними журналістів, двоє чоловіків почали смикати одне одного. Один із них дістав ножа і почав завдавати ударів супротивнику по руці й нозі.

Поранений чоловік, який до того тримав противника, відпустив його, пройшов кілька метрів і впав.

Один із перехожих, побачивши пораненого, надав йому медичну допомогу. Як виявилося пізніше, це був український військовий у відпустці.

"Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду "швидкої" вже (стік би кров’ю)", — написав у соцмережі X військовий.

Спершу видання повідомило, що допомогу надав невідомий "російський турист", покликаючись на слова очевидців. Та пізніше внесло уточнення, зв’язавшись із самим рятівником.

За даними журналістів, нападник швидко зник без сліду. На місце прибули судмедексперти та місцева поліція. Люди "були шоковані" тим, що на землі залишилося багато слідів крові.

Нагадаємо, у Києві молодик напав на військового та пограбував.

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