В РФ повідомили, чи справді представник Трампа їде до Путіна

Марія Захарова заявила про інтенсивність контактів Росії зі США на нинішньому відрізку.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова не підтвердила інформацію про візит спецпредставника президент США Стівена Віткоффа до Москви.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Захарова прокоментувала повідомлення ЗМІ про запланвоаний візит Віткоффа до Москви і заявила, що контакти Росії зі США на нинішньому відрізку досить інтенсивні.

Речниця російського МЗС також наголосила, що рівень та формати контактів Москви з Вашингтоном найчастіше узгоджують у робочому режимі досить оперативно.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомило, що Віткофф найближчим часом відвідає Москву, де проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.