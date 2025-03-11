В РФ сообщили, действительно ли представитель Трампа едет к Путину

Мария Захарова заявила об интенсивности контактов России с США на нынешнем отрезке.

Спикер МИД России Мария Захарова не подтвердила информацию о визите спецпредставителя президент США Стивена Уиткоффа в Москву.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Захарова прокомментировала сообщения СМИ о запланированном визите Уиткоффа в Москву и заявила, что контакты России с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивны.

Спикер российского МИД также подчеркнула, что уровень и форматы контактов Москвы с Вашингтоном чаще всего согласовывают в рабочем режиме достаточно оперативно.

Напомним, ранее Bloomberg сообщило, что Уиткофф в ближайшее время посетит Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.