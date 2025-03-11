В России пригрозили ударами "Орешником" по Украине

Россияне испугались атак беспилотников на их города.

Глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов пригрозил Украине из-за массированной атаки дронов на Москву и область ночью 11 марта.

Об этом сообщают РосСМИ.

По его словам, ответом на удары беспилотников может стать атака "Орешником" по Украине.

"Решение по верховному главнокомандующему, но, думаю, будет нелишним, лучше даже не один", — цинично заявил он.

Напомним, этой ночью в ряде регионов РФ сообщили об атаке беспилотников. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили 6 беспилотников в Раменском городском округе, летевших на столицу РФ.

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