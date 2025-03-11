В Росії пригрозили ударами "Орешніком" по Україні

Росіяни злякалися атак безпілотників на їхні міста.
Очільник комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов пригрозив Україні через масовану атаку дронів на Москву й область вночі 11 березня.
Про це повідомляють росЗМІ.
З його слів, відповіддю на удари безпілотників може стати атака "Орешніком" по Україні.
"Рішення за верховним головнокомандувачем, але, думаю, буде незайвим, краще навіть не один", - цинічно заявив він.
Нагадаємо, цієї ночі в низці регіонів РФ повідомили про атаку безпілотників. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО нібито збили 6 безпілотників у Раменському міському окрузі, які летіли на столицю РФ.
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