У Карпатах вирує сильний шторм: українців попередили про небезпеку

Рятувальники закликають не виходити в високогір'я.

В Україні оголосили жовтий рівень небезпечності через негоду. Синоптики попереджають про значні дощі та сильний вітер у Карпатах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вдень 11 березня та впродовж доби 12 березня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі", — йдеться в повідомленні.

За прогнозами, 11 та 12 березня на Закарпатті й у Карпатах очікуються сильні опади. У горах вітер сягатиме 15-20 м/с, а на високогір’ї – до 25 м/с. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпечності.

Тим часом рятувальники повідомили про штормові умови на горі Піп Іван Чорногірський.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 24 м/с., температура повітря -1°C. Не виходьте у високогір'я!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи потрібно переводити годинники на літній час 2025 року в Україні.

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