Перші заморозки вже поруч: синоптикиня назвала області, де чекати на зниження температури

Перші заморозки / © Getty Images

Реклама

У п’ятницю, 2 жовтня, синоптична ситуація в Україні залишатиметься під впливом потужного антициклону — області високого атмосферного тиску. По всій країні очікується суха та ясна погода, проте безхмарні ночі принесуть із собою перші заморозки.

Про це у своєму прогнозі у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

За словами Діденко, через ясну та зоряну погоду найближчої ночі існує висока ймовірність заморозків на ґрунті.

Реклама

Де очікувати заморозків

Нічні заморозки зачеплять не всю територію України, а охоплять такі регіони:

західні та північні області;

Вінниччину;

Черкащину;

Полтавщину.

Синоптикиня наголошує, що йдеться про заморозки переважно на ґрунті, а не в повітрі (виняток — Карпати, де можливе зниження температури й у повітрі).

Денна температура

Попри прохолодні ночі, вдень 2 жовтня в більшості областей повітря прогріється до +16…+18 °C.

Свіжіше буде на північному сході: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині очікується +12…+16 °C.

Реклама

Найтепліше: на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22 °C.

Погода у Києві

У Києві 2 жовтня прогнозують ясну та суху погоду з денною температурою до +16 °C. Нічні заморозки на ґрунті у столичному регіоні ймовірні лише на околицях або в області.

Наталка Діденко підсумувала, що загалом тепла та суха погода в Україні ще потриває.

Нагадаємо, за попередніми прогностичними розрахунками Укргідрометцентру, жовтень в Україні почнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів