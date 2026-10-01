ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
618
Час на прочитання
1 хв

Злата Огнєвіч врятувала маленьку фанатку від "прильоту": зірка стала "янголом" для матері та дитини

Дівчинка поділилася історією про несподіваний збіг, який, на її думку, убезпечив її та маму від наслідків обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч випадково допомогла маленькій фанатці та її мамі опинитися в безпечнішому місці під час ворожого обстрілу.

Зворушливу історію юна шанувальниця артистки розповіла у Threads. Того дня дівчинка навчалася онлайн. Разом із мамою вона перебувала на роботі. Зазвичай вони залишали офіс близько 15:00. Однак цього разу їхній звичний розпорядок раптово змінився. Причиною стала зустріч зі Златою Огнєвіч.

«Янголом» назвала дівчинка співачку, адже саме через цю зустріч вони опинилися в іншому місці в момент, коли зазвичай перебували б там, де стався приліт.

Допис про Злату Огнєвіч / © instagram.com/zlataognevich_music

Допис про Злату Огнєвіч / © instagram.com/zlataognevich_music

Пізніше маленька шанувальниця зрозуміла, наскільки важливим виявився цей збіг. Вона опублікувала спільну світлину зі Златою, а також показала кадри з наслідками атаки. За словами дівчинки, якби того дня вони не змінили свої плани, могли б опинитися безпосередньо в небезпечній зоні.

Сама Злата Огнєвіч не оминула увагою допис своєї юної прихильниці. Співачка залишила під ним короткий, але дуже промовистий коментар: «Як же хочеться зберегти усіх».

Коментар Злати Огнєвіч / © instagram.com/zlataognevich_music

Коментар Злати Огнєвіч / © instagram.com/zlataognevich_music

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч після третього місця на «Євробаченні» заінтригувала поверненням на конкурс.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie