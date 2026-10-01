Злата Огнєвіч врятувала маленьку фанатку від "прильоту": зірка стала "янголом" для матері та дитини

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч випадково допомогла маленькій фанатці та її мамі опинитися в безпечнішому місці під час ворожого обстрілу.

Зворушливу історію юна шанувальниця артистки розповіла у Threads. Того дня дівчинка навчалася онлайн. Разом із мамою вона перебувала на роботі. Зазвичай вони залишали офіс близько 15:00. Однак цього разу їхній звичний розпорядок раптово змінився. Причиною стала зустріч зі Златою Огнєвіч.

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«Янголом» назвала дівчинка співачку, адже саме через цю зустріч вони опинилися в іншому місці в момент, коли зазвичай перебували б там, де стався приліт.

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Допис про Злату Огнєвіч / © instagram.com/zlataognevich_music

Пізніше маленька шанувальниця зрозуміла, наскільки важливим виявився цей збіг. Вона опублікувала спільну світлину зі Златою, а також показала кадри з наслідками атаки. За словами дівчинки, якби того дня вони не змінили свої плани, могли б опинитися безпосередньо в небезпечній зоні.

Сама Злата Огнєвіч не оминула увагою допис своєї юної прихильниці. Співачка залишила під ним короткий, але дуже промовистий коментар: «Як же хочеться зберегти усіх».

Коментар Злати Огнєвіч / © instagram.com/zlataognevich_music

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч після третього місця на «Євробаченні» заінтригувала поверненням на конкурс.

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