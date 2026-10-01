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Злата Огнєвіч врятувала маленьку фанатку від "прильоту": зірка стала "янголом" для матері та дитини
Дівчинка поділилася історією про несподіваний збіг, який, на її думку, убезпечив її та маму від наслідків обстрілу.
Українська співачка Злата Огнєвіч випадково допомогла маленькій фанатці та її мамі опинитися в безпечнішому місці під час ворожого обстрілу.
Зворушливу історію юна шанувальниця артистки розповіла у Threads. Того дня дівчинка навчалася онлайн. Разом із мамою вона перебувала на роботі. Зазвичай вони залишали офіс близько 15:00. Однак цього разу їхній звичний розпорядок раптово змінився. Причиною стала зустріч зі Златою Огнєвіч.
«Янголом» назвала дівчинка співачку, адже саме через цю зустріч вони опинилися в іншому місці в момент, коли зазвичай перебували б там, де стався приліт.
Пізніше маленька шанувальниця зрозуміла, наскільки важливим виявився цей збіг. Вона опублікувала спільну світлину зі Златою, а також показала кадри з наслідками атаки. За словами дівчинки, якби того дня вони не змінили свої плани, могли б опинитися безпосередньо в небезпечній зоні.
Сама Злата Огнєвіч не оминула увагою допис своєї юної прихильниці. Співачка залишила під ним короткий, але дуже промовистий коментар: «Як же хочеться зберегти усіх».
Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч після третього місця на «Євробаченні» заінтригувала поверненням на конкурс.