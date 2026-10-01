ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

На очільника компанії Fire Point скоєно замах під Києвом — журналіст

Внаслідок замаху Дениса Штілермана, ймовірно, було поранено.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Співвласник і головний конструктор збройної компанії Fire Point Денис Штілерман

Співвласник і головний конструктор збройної компанії Fire Point Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

Під Києвом сталася, ймовірно, спроба замаху на співвласника і головного конструктора збройної компанії Fire Point Дениса Штілермана.

Про це повідомив ізраїльський військовий журналіст та оглядач Сергій Ауслендер.

«Мені тут джерело одне повідомило (інформація потребує додаткової перевірки), але джерело раніше не підводило, що під Києвом була спроба замаху на голову компанії Firepoint», — йдеться в заяві журналіста.

За даними джерела Ауслендера, Штілерман отримав легке поранення, загинув один із його охоронців. Щодо нападників, то їх ліквідували.

Офіційних підтверджень щодо замаху наразі немає. ТСН.ua намагається отримати коментарі з цього приводу.

До слова, влітку Штілерман анонсував, що цієї осені можуть відбутися перші удари українською балістичною зброєю по цілях у Москві та інших частинах Росії. Співвласник Fire Point зазначав, що точні терміни залежатимуть від успішності стендових випробувань ракетного двигуна та тестових польотів. Після завершення випробувань ракети передадуть військовим для визначення пріоритетних об’єктів.

Новина доповнюється

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie