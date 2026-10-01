Співвласник і головний конструктор збройної компанії Fire Point Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Під Києвом сталася, ймовірно, спроба замаху на співвласника і головного конструктора збройної компанії Fire Point Дениса Штілермана.

Про це повідомив ізраїльський військовий журналіст та оглядач Сергій Ауслендер.

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«Мені тут джерело одне повідомило (інформація потребує додаткової перевірки), але джерело раніше не підводило, що під Києвом була спроба замаху на голову компанії Firepoint», — йдеться в заяві журналіста.

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За даними джерела Ауслендера, Штілерман отримав легке поранення, загинув один із його охоронців. Щодо нападників, то їх ліквідували.

Офіційних підтверджень щодо замаху наразі немає. ТСН.ua намагається отримати коментарі з цього приводу.

До слова, влітку Штілерман анонсував, що цієї осені можуть відбутися перші удари українською балістичною зброєю по цілях у Москві та інших частинах Росії. Співвласник Fire Point зазначав, що точні терміни залежатимуть від успішності стендових випробувань ракетного двигуна та тестових польотів. Після завершення випробувань ракети передадуть військовим для визначення пріоритетних об’єктів.

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