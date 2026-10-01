Шукали маршрут для газопроводу, а знайшли 400-річний корабель: одна знахідка спантеличила археологів

У Німеччині дайвери знайшли 400-річний корабель під час прокладання газопроводу / © Pixabay

Реклама

Підводні роботи в затоці Грайфсвальд на півночі Німеччини несподівано обернулися археологічним дослідженням. Під час підготовки ділянки для газопроводу водолази виявили на морському дні залишки судна, історія якого почалася приблизно чотири століття тому.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Реклама

Знахідку зробили 2023 року. Спочатку на дні помітили окремі предмети — кородований якір, деталі корабельного оснащення та підошви взуття. Подальше обстеження показало, що йдеться про рештки старого корабля.

Реклама

Для археологів почалася робота на випередження: неподалік мали проводити днопоглиблення, тому часу на дослідження було небагато. П’ятеро фахівців протягом 12 днів 22 рази спускалися до місця знахідки.

Працювати доводилося на глибині близько 7,6 метра. Судно лежало на м’якому мулистому дні, тож будь-який рух під водою підіймав осад і різко погіршував видимість. Предмети, які вдалося дістати на поверхню, одразу описували та залишали у воді на тимчасове зберігання, щоб уберегти їх від подальшого руйнування.

Від самого корабля збереглася лише частина, проте й цих фрагментів вистачило, щоб з’ясувати деякі подробиці його минулого.

Коли побудували знайдений корабель

Вік судна вдалося уточнити завдяки дослідженню деревини. Аналіз річних кілець показав, що дерево, використане для його будівництва, зрубали у проміжку від 1626 до 1639 року.

Реклама

Корпус мав характерну конструкцію: його дошки частково перекривали одна одну. Такий спосіб кораблебудування називають клінкерним. Окремі елементи з’єднували залізними цвяхами, а для герметизації використовували дьоготь разом із тваринним волоссям.

З морського дна археологи загалом підняли та описали понад 60 предметів. Серед них були мотузки, елементи бочок, дерев’яні деталі та видовбаний шматок дубового стовбура. Останній, за припущенням дослідників, міг бути частиною насоса, яким із трюму відкачували воду.

Ще одна група знахідок розповіла про те, як екіпаж міг обслуговувати корабель під час плавання. На борту були столярні інструменти, зокрема ручка від ручного дриля. Схожі зразки раніше знаходили на затонулому англійському військовому кораблі «Мері Роуз». Набір інструментів дає підстави припускати, що моряки могли виконувати необхідний ремонт безпосередньо на судні.

Натомість речей, які можна пов’язати з особистим побутом екіпажу, залишилося небагато. Археологи виявили дві взуттєві підошви та зшитий шкіряний ремінець.

Реклама

Серед знахідок також були кістки тварин. Їхній аналіз вказує на те, що на борту вживали свинину, а також м’ясо овець або кіз.

Знахідка, для якої поки немає пояснення

Один із піднятих з дна предметів особливо зацікавив археологів. Це пласка глиняна цеглина з отворами, розміщена всередині дубового блока.

Дослідники не знайшли аналогічних конструкцій серед предметів, відомих з інших корабельних аварій. Тому достеменно сказати, для чого вона була потрібна морякам XVII століття, наразі неможливо.

Є одна робоча версія: пристосування могло слугувати для заточування інструментів, зокрема свердел або стамесок. Однак автори дослідження не стверджують, що саме таким було його призначення.

Підводний археолог Варшавського університету Міхал Грабовський, який працював на місці знахідки, визнав, що відповіді поки немає.

Що сталося із судном

Встановити обставини, за яких корабель опинився на дні затоки Грайфсвальд, археологи також поки не змогли.

На окремих дерев’яних частинах судна залишилися сліди вогню. Це допускає версію про пожежу, однак саме вона могла спричинити загибель корабля чи ні — невідомо.

Водночас біля уламків знайшли два якорі та буй, призначений для позначення розгорнутого якоря. Ці предмети можуть вказувати на те, що в певний момент судно перебувало на стоянці.

Грабовський наголошує, що без достатньої кількості доказів відтворювати конкретний сценарій загибелі корабля було б неправильно.

«Я намагаюся не робити припущень. Інакше ми ризикуємо створити альтернативну історію», — зазначив археолог.

Затока Грайфсвальд свого часу була частиною шляху, що сполучав Балтійське море з річкою Одер. Нині підводні археологічні об’єкти в цьому районі виявляють, зокрема, під час обстежень, пов’язаних із розвитком морської енергетичної інфраструктури.

Будівельні роботи не знищили знайдене судно. Після відкриття маршрут газопроводу перенесли, а уламки корабля залишили на місці. Щоб захистити їх на морському дні, рештки накрили мішками з піском.

Нагадаємо, раніше дослідники виявили на дні Червоного моря залишки стародавнього соляного басейну, який може пояснити, як ранні форми життя на Землі виживали до появи кисню.

Новини партнерів

Новини партнерів