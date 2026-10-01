Загадкова посилка спричинила евакуацію у Польщі: постраждали військові та цивільний

Посилка з Німеччини спричинила евакуацію у військовій частині Польщі / © pixabay.com

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Небезпечний інцидент стався у штаб-квартирі Військової поліції у місті Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі. Після відкриття загадкової посилки троє людей відчули нездужання та потрапили до лікарні.

Про це повідомляє RMF 24.

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Підозрілий конверт надіслали з Німеччини. Після того як його відкрили, трьом людям, які перебували у приміщенні, стало зле.

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Йдеться про двох військових поліцейських та цивільного працівника. У них з’явилося подразнення шкіри обличчя та рук, тож усіх трьох доправили до лікарні. Ще чотирьох військових, які не мали жодних симптомів, тимчасово ізолювали.

Через потенційну загрозу із сусідньої будівлі вивели 133 людей, а до перевірки залучили фахівців хімічної рятувальної служби. Усередині самого конверта знайшли листівку, однак будь-якої невідомої речовини там не виявили.

Згодом Міністерство національної оборони Польщі повідомило про результати перевірки: слідів хімічних, біологічних чи радіологічних речовин у відправленні не знайшли. Ознак отруєння не показали й аналізи госпіталізованих, тому після обстеження їх відпустили з лікарні.

Інформацію про подію передали Агентству внутрішньої безпеки та Службі військової контррозвідки. Розслідуванням займається районна прокуратура Жешува.

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