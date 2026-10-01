Поранений українцем священник звернувся до поляків: що сказав про українців після різанини

Різанина у Польщі

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Поранений під час смертельного нападу в монастирі у польському Ярославі священник Адріан Мантикевич закликав не використовувати трагедію для розпалювання ворожості до українців.

Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар, - пише Укрінформ.

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За словами дипломата, священник не переносить відповідальність нападника на українців загалом і вважає винною конкретну людину.

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Боднар зазначив, що така позиція самого постраждалого та Римо-католицької церкви Польщі стала важливим фактором, який стримав подальше поширення антиукраїнських настроїв після трагедії.

Посол також заявив, що окремі польські політики, журналісти та громадські діячі намагалися використати напад у дискусіях про депортацію українців та запровадження обмежень щодо них. Це оцінка українського дипломата.

Сам Мантикевич, за словами Боднара, закликав польське суспільство не перетворювати злочин на привід для утисків українців.

Монастир, де стався напад, від початку повномасштабного вторгнення допомагає українським біженцям. За словами посла, там і нині живуть десятки українців, зокрема з Краматорська, Дніпра та Харківщини.

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Ще одна нова деталь стосується самого нападника. Боднар спростував поширену в польському інформаційному просторі інформацію, нібито 31-річний громадянин України був військовослужбовцем ЗСУ. За його словами, чоловік ніколи не служив в українській армії, виїхав з України чотири роки тому, жив у Німеччині та працював у транспортній сфері.

Основною версією слідства щодо мотивів нападу наразі залишається психічний розлад. Психіатри виявили у чоловіка симптоми гострого поліморфного психотичного розладу, а його стан поки не дозволяє проводити повноцінний допит.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що українець і росіянин були на борту FlyDubai, але все обернулося несподівано: нові деталі різанини в літаку

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