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Різанина у монастирі в Польщі: що відомо про підозрюваного українця і як все відбувалось — розповіді очевидців
У Польщі затримали 31-річного українця через страшну різанину храмі. Трагедія сталась під час ранкової меси. Причини нападу поки невідомі.
У Польщі, в місті Ярослав, сталась кривава різанина у монастирі. Через напад загинула одна людина, ще четверо осіб отримали поранення. Поліція уже затримала підозрюваного — це 31-річний громадянин України.
Про це пише польське видання TVN24.
Настоятелька монастиря каже, що нападник міг бути «божевільним»
Напад стався у четвер вранці на території абатства в Ярославі. За інформацією поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на п’ятьох людей. В результаті нападу одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення. Серед поранених — священнослужителі, пов’язані з Центром формування християнської культури. Злочинець затриманий, а слідчі з’ясовують обставини та мотиви його дій.
Настоятелька монастиря бенедиктинок, сестра Барбара Дендор, не приховує, що напад шокував усю спільноту
«Ця подія сталася в Центрі формування християнської культури і безпосередньо не стосувалася сестер, але ми — як одна родина, і нам це дуже боляче. Я не бачила цієї події, але з розповідей знаю, що сталося. З вуст молоді я чула, що „це якийсь божевільний!“ — каже сестра Барбара.
Настоятелька монастиря звернула увагу, що серед постраждалих є не лише духовенство, а й миряни.
Під час нападу чоловік накинувся на священника: розповідь очевидиці
Жінка, яка була у храмі під час нападу розповіла польським журналістам, що там сталось.
«Чоловік віком близько 30 років ударив священика в шийну артерію. Священик впав. Чоловік, що стояв поруч, намагався врятувати священика і просив, щоб нападник відступив. Тоді нападник обернувся й ударив у спину священика, який йшов до сповідальні. А потім побіг до кав’ярні й там ударив священика по голові», — розповідає жінка.