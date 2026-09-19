«Цькуйте українців й далі»: міністр оборони Польщі виступив з емоційною промовою у Сеймі

Глава Міноборони Польщі закликав припинити цькувати українців / © Associated Press

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Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, який неодноразово критикував Київ за те, що наша країна вшоновує діячів ОУН-УПА, неочікувано виступив з емоційною промовою у польському Сеймі на підтримку України.

Про це передає «Польське радіо».

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Міністр наголосив, що підтримка України є державною метою Польщі, навіть попри невирішені історичні розбіжності.

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«Чи з усім розібралися українці? Ні. Вони не розібралися з історією, але ми не повинні втрачати з поля зору здоровий глузд у всьому цьому та в цій популістській гонитві. Який би не був відсоток (підтримки поляками критики України — Ред.), ми не повинні втрачати з поля зору державну причину, яка полягає в підтримці України, що бореться», — сказав глава Міноборони Польщі.

Косиняк-Камиш стурбований, що якщо Україна залишиться без ППО та боєприпасів, російські дрони і ракети зможуть долітати до Польщі.

Він нагадав, що польський повітряний простір вже деякий час порушується, зокрема російськими безпілотниками.

«Це вже не поодинокі інциденти. Це спланована агресія проти країн НАТО», — попередив Косиняк-Камиш.

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Міністр оборони також відповів на коментарі депутата Сейму Лукаша Мейзи, який звинуватив польську владу у сприянні Україні та її громадянам за рахунок поляків.

«Пане Мейза, це підбурювання проти українців має свої межі. Цією межею є безпека польської держави», — відповів Косиняк-Камиш.

Він також заявив, що Мейза перетинає цю межу, впроваджуючи російську стратегію.

«Посварити поляків та українців. Посварити поляків з поляками, поставити нас проти НАТО та Західної Європи, залишити Польщу розбитою та самотньою. Серйозно, дайте спокій», — закликав глава Міноборони Польщі.

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Також Косиняк-Камиш закликав своїх колег-політиків припинити цькувати українців.

«Ви бачите, що відбувається: падають ракети, падають дрони за кілометр від польського кордону». Коли в України бракує засобів протиповітряної оборони, коли їй бракує боєприпасів, щоб збивати ці дрони, більшість цих дронів пролетять через Україну та досягнуть Польщі. Ви цього хочете? Продовжуйте цькувати українців», — сказав він з парламентської трибуни.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нібито українські військові на фронті втрачають приблизно 27 000 убитими та пораненими щомісяця.

Нагадаємо, президент Польщі Навроцький 17 вересня, у 87-му річницю вторгнення радянських військ до Польщі, заявив, що його країна «може втратити територію, але ніколи не втратить своєї душі».

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