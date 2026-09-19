Хто залишив "сліди" на Червоній планеті: нова знахідка поставила вчених у глухий кут

Марсохід виявив дивні «сліди»

Реклама

Марсохід NASA Curiosity продовжує досліджувати схили гори Шарп у кратері Гейла, де ровер натрапив на незвичайні широкі й неглибокі заглиблення у марсіанській породі. Їхня форма нагадує відбитки, однак науковці не вважають, що це справжні сліди, і поки не мають остаточного пояснення їхнього походження.

Про це повідомили в NASA.

Реклама

Чому заглиблення спантеличили вчених

Невеликі заглиблення в марсіанських породах самі по собі не є чимось незвичайним. Зазвичай вони можуть виникати, коли твердіші камінці або мінеральні включення, які були в породі, поступово руйнуються та вивітрюються, залишаючи після себе порожнини.

Реклама

Однак нові утворення відрізняються від того, що Curiosity вже бачив під час понад 14 років роботи на Марсі. Вони значно ширші й мілкіші, а дослідники не знайшли очевидних ознак того, що всередині цих заглиблень раніше містилися твердіші уламки чи інші структури.

Саме незвична форма і відсутність зрозумілого механізму утворення перетворили їх на своєрідну геологічну загадку.

Curiosity створює 3D-модель

Щоб краще розібратися у знахідці, науковці використали камери MAHLI та Mastcam. Вони зробили серію зображень із різних ракурсів, які можна поєднати для створення тривимірних моделей поверхні.

Такий підхід дає змогу дослідникам розглянути заглиблення не лише як плоскі плями на фотографіях, а й оцінити їхню форму, глибину та структуру. Це може допомогти встановити, які геологічні процеси могли залишити такі сліди на породі.

Реклама

Поки що NASA не повідомляє про остаточну версію походження цих утворень. Тож називати їх «відбитками» можна лише через схожість форми, а не через припущення про якесь життя на Марсі.

Що ще знайшов ровер поруч

Незвичайні заглиблення — не єдина цікава знахідка Curiosity у цьому районі. Камера Mastcam разом із даними інструмента ChemCam показала, що шари породи неподалік помітно змінюють текстуру та структуру на відносно коротких відстанях.

На думку дослідників, такі відмінності можуть свідчити про те, що умови, за яких формувалися осадові шари, змінювалися. Це дає науковцям додаткову інформацію про геологічну історію цієї ділянки гори Шарп.

Curiosity також досліджував шорсткі сірі шари породи, які виявилися стійкішими до ерозії, ніж навколишній матеріал. Для їхнього вивчення використали одразу три прилади — ChemCam, MAHLI та Alpha Particle X-ray Spectrometer, або APXS.

Реклама

Марс продовжує дивувати

Curiosity працює на Марсі від 2012 року і вже неодноразово знаходив незвичайні геологічні структури. Цього разу увагу привернули саме заглиблення, форма яких створює враження впорядкованих «слідів».

Як зазначає UNILAD, подібні незвичайні знахідки вже не раз ставали приводом для припущень про щось надзвичайне, хоча наукові дані зазвичай вказують на природні геологічні процеси.

Наразі дослідники продовжують аналізувати зібрані Curiosity дані. Тож загадка «слідів» залишається відкритою — принаймні доти, доки нові спостереження не допоможуть встановити, що саме залишило ці незвичайні заглиблення на поверхні Марса.

Нагадаємо, на Марсі знайшли дещо дуже схоже на ведмедя. Звичайний пагорб раптом змінився завдяки особливостям рельєфу та людського сприйняття.

Новини партнерів

Новини партнерів