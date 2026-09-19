Масштабне виверження було видно з космосу: вулкан викинув попіл на висоту до 15 км (фото)

Вулкан Анак-Кракатау викинув попіл на 15 км. Фото: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

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На початку вересня в Індонезії різко посилив активність вулкан Анак-Кракатау, розташований між Явою та Суматрою. Викиди попелу сягнули висоти до 15 км, через що виникли проблеми з авіасполученням, а вулканічні частинки поширилися на населені райони.

Про це повідомило видання Science Daily з посиланням на Обсерваторія Землі NASA.

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Вибухова активність Анак-Кракатау тривала понад добу. Протягом цього часу з кратера безперервно надходили значні обсяги газу та попелу. Масштаб події вдалося простежити за допомогою супутників.

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Зокрема, 5 вересня Landsat 8 зафіксував над Анак-Кракатау два виразні шари викидів: світлий шлейф вулканічного газу здіймався над темнішою хмарою попелу. Інший супутник — Suomi NPP — показав, наскільки далеко вулканічний матеріал розійшовся від місця виверження.

У різних напрямках висота попелової хмари суттєво відрізнялася. 6 вересня індонезійське метеорологічне агентство фіксувало попіл приблизно за 6 км над землею на схід від вулкана. На захід від Анак-Кракатау викиди піднімалися значно вище — до 15 км.

Вісім аеропортів довелося закрити

Попіл у повітрі створив проблеми для авіації на Яві та Суматрі. Вісім аеропортів тимчасово припинили роботу, а загалом, за даними ЗМІ, було порушено майже 3 тисячі рейсів, пов’язаних із постраждалим регіоном.

Викиди також осідали на населені території. Індонезійська платформа координації гуманітарної допомоги повідомляла, що серед районів, які зазнали впливу попелу, були Джакарта та інші частини Західної Яви.

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Вулканічний попіл може подразнювати дихальні шляхи, очі та шкіру. В Індонезійській платформі координації гуманітарної допомоги окремо наголосили, що така загроза відрізняється від диму, який утворюється внаслідок торф’яних пожеж в інших частинах країни. Частинки вулканічного попелу та диму мають різні властивості, по-різному поширюються в атмосфері та потребують різних заходів захисту.

Вулкан Анак-Кракатау викинув попіл на 15 км. Фото: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Активність вулкана не припинилася

Вже 6 вересня найінтенсивніша фаза почала слабшати. Однак Анак-Кракатау не заспокоївся повністю — вулкан продовжив періодично викидати попіл та інший матеріал під час стромболіанських вивержень.

До 8 вересня закриті через попіл аеропорти знову почали приймати та відправляти рейси.

Сам Анак-Кракатау водночас залишався на другому за величиною рівні небезпеки за системою вулканічного попередження Індонезії. Цей рівень для нього діє від початку липня 2026 року.

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Нагадаємо, раніше на Сицилії знову активізувався вулкан Етна. Через інтенсивні викиди над ним утворилася хмара попелу заввишки близько чотирьох кілометрів, що вплинуло на авіасполучення з островом. Частину рейсів призупинили.

Подібна ситуація сталася і 10 серпня. Тоді через виверження Етни та хмару вулканічного попелу тимчасово зупинили рейси, які мали прибути до аеропорту Катанії на сході Сицилії.

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