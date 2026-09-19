Ця бактерія є у половини людей: вчені знайшли зв’язок із раком товстої кишки

Рак може бути пов’язаний з відомою бактерією

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Бактерія Helicobacter pylori є надзвичайно поширеною і може тривалий час жити в організмі людини без жодних симптомів. Вона відома як причина хронічного запалення шлунка, виразкової хвороби та один із факторів ризику раку шлунка, однак нові дослідження вказують на можливий зв’язок і з раком товстої кишки.

Про це пише EgészségKalauz.

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Що відомо про Helicobacter pylori

Helicobacter pylori — одна з найпоширеніших бактерій, які можуть мешкати в травній системі людини. У багатьох інфікованих вона роками не викликає помітних проблем, але в інших може призводити до хронічного гастриту, виразки шлунка або дванадцятипалої кишки та підвищувати ризик деяких онкологічних захворювань.

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Нова робота привернула увагу тим, що дослідники розглядали можливий зв’язок інфекції не лише зі шлунком. За їхніми оцінками, у людей із H. pylori ризик розвитку раку товстої кишки може бути приблизно у 1,59 раза вищим.

Водночас це важливе уточнення: дослідники виявили епідеміологічний зв’язок, а не довели, що бактерія безпосередньо спричиняє рак товстої кишки. Тому отримані результати поки не є підставою автоматично змінювати чинні протоколи скринінгу.

Чому бактерію часто не помічають

Проблема H. pylori полягає в тому, що інфекція нерідко протікає безсимптомно. Якщо ж з’являються прояви, вони можуть бути неспецифічними.

Серед можливих симптомів — біль у животі або шлунку, нудота, здуття, часта відрижка, втрата апетиту та ненавмисне схуднення.

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Водночас самі по собі здуття, нудота чи дискомфорт у животі ще не означають, що людина інфікована H. pylori. Для підтвердження потрібне обстеження.

Як виявляють і лікують інфекцію

Для діагностики існують неінвазивні методи, зокрема дихальний тест та аналіз калу. Якщо інфекцію підтверджено, для її знищення зазвичай застосовують комбінацію кількох препаратів протягом одного-двох тижнів.

Лікування стає складнішим через поширення антибіотикорезистентності. Особливо це стосується деяких антибіотиків, зокрема кларитроміцину та левофлоксацину, тому вибір схеми терапії має враховувати попереднє використання антибіотиків, алергії та, за можливості, результати тестування чутливості бактерії.

Самостійно повторювати колись призначені антибіотики не варто. Важливо також перевірити, чи вдалося позбутися бактерії після завершення лікування, адже зникнення симптомів не гарантує успішного лікування інфекції.

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Чому важливий контроль після лікування

Підтвердити знищення H. pylori рекомендують щонайменше через чотири тижні після завершення антибіотикотерапії. Для цього можуть використовувати дихальний тест, аналіз калу на антиген або, в окремих випадках, біопсію.

На результат можуть впливати препарати, які знижують кислотність шлунка. Зокрема, інгібітори протонної помпи здатні спричинити хибнонегативний результат, тому перед контрольним тестом їх зазвичай тимчасово припиняють за погодженням із лікарем.

Окремо варто звернути увагу на тривалий або сильний біль у верхній частині живота, ненавмисне схуднення, повторне блювання, чорний кал або блювання з кров’ю. Такі симптоми потребують медичного обстеження, а не спроб самостійно впоратися з ними дієтою чи препаратами від печії.

Чи справді бактерія пов’язана з раком товстої кишки

Нові дані посилюють припущення про можливий зв’язок H. pylori з пухлинами товстої кишки. Водночас наразі не можна стверджувати, що бактерія є безпосередньою причиною таких випадків.

В одному з великих метааналізів, який охопив майже 49 мільйонів учасників, H. pylori була пов’язана з підвищеним ризиком раку та аденоми товстої кишки. Окрема оцінка припустила, що приблизно 22% випадків колоректального раку у світі статистично можуть бути пов’язані з впливом бактерії.

Ця цифра не означає, що 22% пухлин доведено спричинені H. pylori. Йдеться саме про статистичний зв’язок у популяції, а механізми можливого впливу бактерії на розвиток раку ще потребують подальшого вивчення.

Тому головний висновок наразі стосується не страху перед бактерією, а своєчасної діагностики та правильного лікування підтвердженої інфекції.

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