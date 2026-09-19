Кілька дронів залетіли до Молдови: прикордонники повідомили про наслідки

Кілька російських дронів залетіли до Молдови

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Вранці субботи, 19 вересня, патрулі прикордонної поліції Молдови зафіксували проліт кількох невідомих літальних апаратів у районі відповідальності Східного регіонального управління. Один із об’єктів упав поблизу населеного пункту Троїцьке, неподалік кордону з Україною, після чого загорівся.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.

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Дрони помітили близько четвертої ранку

Близько 04:00 у районі населеного пункту Кеплани прикордонники помітили кілька невідомих літальних апаратів. Два з них пролетіли над територією Молдови у напрямку Оланешти — Чистоводне.

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Приблизно в той самий час ще один літальний апарат зафіксували над Кепланами. Він рухався з боку Крокмазу, а згодом залишив повітряний простір Молдови у напрямку Кеплани — Крутоярівка.

Наразі молдовські прикордонники називають апарати невідомими — їхній тип і походження офіційно не встановлені.

Біля кордону впав невідомий об’єкт

О 05:19 українська сторона повідомила молдовським прикордонникам про падіння об’єкта приблизно за 1,5–2 км від державного кордону, у напрямку околиці села Троїцьке.

За інформацією української сторони, падіння супроводжувалося займанням. Молдовський прикордонний патруль виїхав на місце, а перевірка території розпочалася для встановлення обставин та пошуку можливих уламків.

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Пізніше сторони провели спільні пошукові заходи. На території Молдови уламків або місця можливого вибуху не виявили.

Водночас українська сторона повідомила, що приблизно за 1,2 км від державного кордону на території України було знайдено місце вибуху та невідомі уламки.

Прикордонники продовжують стежити за ситуацією

Молдовська прикордонна поліція продовжує моніторити ситуацію в прикордонній зоні та підтримує оперативний обмін інформацією з українськими колегами.

Громадян закликали не наближатися до невідомих предметів або уламків і не торкатися їх. У разі виявлення підозрілих об’єктів рекомендують негайно повідомляти про це за номером 112.

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Раніше цього місяця молдовська прикордонна поліція вже посилювала запобіжні заходи на окремих ділянках молдовсько-українського кордону через ризики, пов’язані з російськими повітряними атаками по Україні поблизу кордону.

Нагадаємо, російський дрон атакував цивільне судно в Чорному морі. Корабель під прапором Танзанії прямував до українського порту, є загиблий і поранені.

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